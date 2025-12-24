朝比奈彩「本当に可愛い！」“激推し”するアパレルブランド「めっちゃチェックして」
朝比奈彩さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【購入品】朝比奈彩の今年の秋冬の購入品紹介｜久しぶりの購入品を紹介します』という動画を投稿。洋服の購入品を公開する中で、朝比奈さんが“激推し”するアパレルブランドを教えてくれました♪
朝比奈さんは、ボリューム感のあるスリーブが特徴的なストライプシャツを披露しつつ「本当に可愛い！」とコメントしたブランドはこちら！
◼︎松本恵奈さんが手がける『CLANE（クラネ）』
Instagramフォロワー数が72万人越えの、松本恵奈さんがディレクターを務めるブランド。
ブランドのコンセプトは「ORIGINAL STANDARD」。スタンダードなアイテムに現代的な柄や素材、デザインを取り入れており、新しいフォルムを表現。
「特別な一枚」を重視し、長く愛用できる洋服を提案しているんだそう。
朝比奈さんが今回紹介していたシャツをはじめ、『CLANE』のアイテムは、シルエットやディテールにさりげない遊び心があり、着る人の気分を高めてくれるのが魅力です♪
◼︎朝比奈さん激推しブランド
朝比奈さんは、シャツの他にも、スウェットトップスも購入しており、こちらのブランドについて「めっちゃチェックしてみて！」「ちょっととかじゃなくて、めっちゃチェックしてみて！」と激推し。
そして、「めちゃくちゃ可愛いから！トップスが」「とにかく可愛い！」と、お気に入りブランドであると教えてくれました♪
■動画もチェック
動画では、朝比奈さんが今年の秋冬用に購入したさまざまな洋服を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。