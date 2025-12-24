この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【知識ゼロでアプリ生成】GoogleのノーコードAIツール「Opal」がパワーアップ！ ～Nano BananaプロとGemini 3 Proを搭載し、Geminiと連携～」と題した動画を公開。プログラミングの知識がなくても、日本語のテキストを入力するだけでAIアプリを作成できるGoogleの無料ツール「Opal」の最新機能と使い方を解説した。

Opalは、Googleの実験サイト「Google Labs」で公開されているノーコードAIツール。作りたいアプリのイメージを自然言語で伝えるだけで、AIが搭載されたアプリを瞬時に生成できるのが特徴である。動画によると、2025年12月中旬、このOpalに最新のAIモデル「Gemini 3 Pro」や、画像生成AI「Nano Banana Pro」といったトップクラスのモデルが搭載され、これまで以上に高性能なAIアプリが作れるようになったという。

さらに大きな進化として、AIチャット「Gemini」との連携機能が挙げられる。これにより、Geminiのチャット画面内でOpalを使ってAIアプリ（Gemini内では「Gem」と呼ばれる）を生成したり、Opalで作った既存のアプリを起動・編集したりすることが可能になった。動画では、実際にGemini内で日本語の校正アプリや画像編集アプリをテキストの指示だけで作成する様子が紹介されている。

Opalはアプリの動作をボックスと矢印で可視化するため、ユーザーは直感的にアプリの構造を理解し、細かく作り込むこともできる。入力・出力形式も豊富で、テキストだけでなく画像、音声、動画、PDFファイルなどを扱うアプリも開発可能だ。専門知識がなくてもアイデアを形にできるOpalの進化は、アプリ開発のハードルを大きく下げるものとなりそうだ。この機会に試してみてはいかがだろうか。

