±ÊÌî¡¡£Ó£Î£ÓÂ´¶È¤òÀë¸À¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤±¤Ð¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Û¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡Ê£µ£±¡Ë¤È¡Ö¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¼ÇÂçÊå¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢£²£´Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½¿Í¤Î£Ó£Î£ÓÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¾¾Èø½Ù¤Î¡ÖÁÇ¿Í¤Ï£Ó£Î£Ó¤ä¤ë¤Ê¡×È¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¼Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡Ê¾¾Èø¡Ë¤¬¸À¤¦°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤«ÍÌ¾¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ê¤è¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç²Ä»ë²½¡£ÀÎ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Ã¤Á¡Ê¥¢¥ó¥Á¡Ë¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¡Ê¥¢¥ó¥Á¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤éËÜËöÅ¾ÅÝ¡×¤È»ä¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤â¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡×¤ÈÆ±°Õ¸«¡££Ø¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂÆÀ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¢¤Ù¤³¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½ý¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ°Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¤ä¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Í¡£²¶¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ç¤¬¡Ö·ÝÇ½¿Í¡¢²¼¼ê¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢±ÊÌî¤â¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤±¤Ð¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Û¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é±ÊÌî¤Ï¡Ö²¶¤â¤¦¤ä¤á¤è¡£¤ä¤á¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Í¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ä£Ø¤Ï¥í¥¯¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡££±£°Ç¯¸å¤È¤«¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÏµÕ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤¬¥Ô¡¼¥¯¡£¤ä¤á¤è¡£¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¡£»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£