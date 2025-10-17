ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「あの女迷惑かけないでほしい」芸人の永野が同じ苗字の女優にクレー… 永野（芸人） お笑い芸人 テレビ朝日 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 「あの女迷惑かけないでほしい」芸人の永野が同じ苗字の女優にクレームか 2025年10月17日 16時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 芸人の永野が16日の番組で、共演者から絶賛される場面があった 「今、芸能界の永野さんの中で一番しっかりしてます」との声も これに永野は同意し「ほんとあの女迷惑かけないでほしいっすね！」と訴えた 記事を読む おすすめ記事 悲惨！レジェンド芸人 数億円にも及ぶ巨額利益の機会を損失「知らんから、そんなこと…」伝説的な大ヒット曲リリースに異例の日本武道館ライブ成功も 2025年10月11日 19時25分 板野友美、“ベビちん”＆夫・高橋奎二投手とキッザニアで職業体験 号泣する娘の頑張りに一喜一憂 2025年10月17日 5時50分 トケル、「自分が真犯人だと自白した失言かも」深川麻衣の東雲“犯人説”を徹底考察！ 2025年10月15日 12時0分 ロザン宇治原 文部科学大臣に適任すぎる売れっ子タレントとは 「ここやから言うけど…やっぱ凄い」 2025年10月10日 19時15分 松下洸平、“イカポンチョ”を着用して体当たり取材！水難事故から命を守るヒントを紹介 2025年10月15日 11時33分