当日準備でも間に合う！失敗しらずの「クリスマスチキンレシピ」7選

当日の準備でも遅くない！クリスマスを彩る、失敗知らずの簡単レシピをまとめました。パエリアやローストチキンといったパーティー料理を手軽に作れるレシピばかり。忙しい平日は、事前の準備なしで豪華なディナーを楽しみましょう。

クリスマス当日でもOK！パパッと作れる華やかパーティーレシピ

手羽元ローストチキン

お馴染みの手羽元でローストチキンができあがり！ 事前に下味冷凍しておけば、当日はライパンで焼くだけで完成します。





しょうがとにんにくが香る甘辛い味付けと、照りが食欲をそそるひと皿♪ 手羽元は冷凍する前にフォークでまんべんなく刺しておくことで、しっかりと味が染みておいしく仕上がります。手羽元ローストチキン｜Instagram（@chiori.m.m）秘密のローストチキン出典：https://www.instagram.com

定番のローストチキンはもうお店で買わなくてOK！ 塩こうじを使うだけで、お家でも旨みたっぷりのやわらかなローストチキンが作れます。



付け合わせのポテトもオーブンで同時調理できるので、手間が少なく楽ちん♪ 見た目は本格派なのに、10分でできるのが嬉しいですよね。クリスマスを盛り上げるメインディッシュを探している方はぜひ作ってみてください。

秘密のローストチキン｜Instagram（@maron.kitchen）バター醤油ローストチキン

骨付き肉と野菜さえあればすぐに作れる、@tonpy1122soramameさんの鉄板「バター醤油ローストチキン」。



お肉はもちろん、バター醤油ダレの旨みを吸った野菜は驚くほどおいしくなり、子どももモリモリ食べられます。彩り豊かで見た目にも華やかなので、今年のクリスマスやおもてなしにぜひ！

バター醤油ローストチキン｜Instagram（@tonpy1122soramame）ガリトマチキンステーキ出典：https://www.instagram.com

フライパンひとつで完成する「ガリトマチキンステーキ」です。真っ赤なソースが食卓に映え、クリスマスにぴったりなメインディッシュに。



鶏肉とソースを同時に作るので、時短が叶うのが嬉しい♪ 鶏もも2枚で4人分作れますよ。トマトが苦手なお子さんには、ソースなしの塩焼き鶏でもOK！ 家族みんなが満足できる食卓を彩るレシピです。

ガリトマチキンステーキ｜Instagram（@ponkotsu_0141）ザグザグ食感のフライドチキン出典：https://www.instagram.com

今年のクリスマスチキンはこれで決まり！ ポリ袋を使うため、包丁・まな板不要で、洗い物も最小限で済むのが嬉しいポイントです。



こだわりは、衣に片栗粉と米粉を混ぜること。これにより、ザグザグとした歯触りの良いチキンに仕上がります。鶏むね肉とは思えないほど、しっとりジューシー！ 忙しい年末にも手軽に作れますよ。

フライドチキン｜Instagram（@chii_gohan_recipe）鶏むね肉のフライドチキン出典：https://www.instagram.com

スパイスがふんわり香る、絶品フライドチキンレシピをご紹介。鶏むね肉は叩いて繊維をほぐし、ヨーグルト入りの特製ダレにしっかり漬け込むことで、驚くほどやわらかな食感に仕上がります。



つなぎにマヨネーズを使って揚げることでコクがアップ！ カレー粉やオールスパイスの香りが食欲をそそる、大人も大満足のひと品です。

鶏むね肉のフライドチキン｜Instagram（@acochance）鶏肉のパエリア出典：https://www.instagram.com

思わず「もっと早く知りたかった！」と言いたくなる、フライパンひとつで完成する絶品パエリアレシピ。生米から炒めて作るので、ご飯を炊き忘れたときにも重宝しますよ！



鶏肉やトマト、玉ねぎなど素材の旨みがぎゅっと染み込んだご飯は、まるでレストランのような本格的な味わい。簡単なのに豪華な見た目で、クリスマスの食卓が一気に華やぎます♪

鶏肉のパエリア｜Instagram（@miyu.03_03）

身近な食材で食卓が華やぐ！

デリや特別な食材を買いに行けなくても大丈夫！ 鶏もも肉や手羽元といったいつもの食材が、少しの工夫で豪華なパーティーメニューに早変わりします。見栄えもばっちりなので、手間を省いてクリスマスの食卓を楽しみましょう。