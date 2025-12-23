ロックバンド「KANA-BOON」が23日、公式サイトを更新し、来年から新メンバーが加入し、4人体制になることを発表した。

同サイトでは「2026年1月1日より、新メンバーとしてヨコイタカユキ（Gt）・関優梨子（Dr）の加入が決定しました！」と新メンバー加入を発表。「来年からは改めて4人体制として活動していきます！」と報告した。

X（旧ツイッター）でも「KANA-BOONより大ニュース！！」とポスト。手書きで「KANA-BOON新メンバー加入！！来年から4人体制よろしく！！」とメッセージを送った。

関は自身のXで「2026年1月1日より、約2年間サポートさせていただいたKANA-BOONの正式メンバーになります！よろしくお願いいたします」と投稿。ヨコイもXで「2026年1月1日KANA-BOONに正式加入します。宜しくお願い致します」とポストした。

KANA-BOONは23年12月にギター・古賀隼斗がプライベートにおける素行不良を理由にバンドを脱退。所属事務所との契約も解除された。同時に、週刊誌報道による女性トラブルでドラムの小泉貴裕も脱退。バンドは活動を休止したが、24年4月からライブ活動を再開した。ボーカル＆ギターの谷口鮪、ベース・遠藤昌巳（2022年に加入）の2人で活動していた。