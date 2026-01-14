¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë2»þ¡Ë¡£1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦KANA-BOON¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÍ°Ê³°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÃ¦Âà¡×KANA-BOON¤Î¿¿Áê¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¾×·â¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎKANA-BOON¡£2014Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖNARUTO -¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã