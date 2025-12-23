この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「もはや単なるAIチャットではない」GoogleのGeminiが“万能プラットフォーム”になった理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【ChatGPT超えの成長】Google Gemini完全ガイド2025年12月最新版！ この動画1本で使い方＆全機能を網羅！」と題した動画を公開。2025年の秋から冬にかけてGoogleのAIチャット「Gemini」に実装された新機能や、今後の展望について、ミライ氏が解説した。



2025年冬、GoogleのAIチャット「Gemini」はプレゼン資料や動きのあるWebページを生成する機能などを実装し、ミライ氏いわく「なんでもできるAIプラットフォームに進化した」という。この進化を支えるのが、「Gemini 3 Pro」や画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」、動画生成AIモデル「Veo 3.1」といった革新的なAIモデル群だ。



動画では、これらの最新AIモデルを搭載したGeminiの具体的な機能が3つの章にわたって解説された。第一章では、基本的な使い方と料金プランについて説明。Geminiには無料プランのほか、月額2,900円の「Google AI Pro」と月額36,400円の「Google AI Ultra」があり、有料プランではより高性能なAIモデルや多くの機能が利用できると紹介された。第二章では、ファイルアップロードや各種Googleアプリとの連携、特定の目的に特化した「Gem」の作成といった基本機能について解説。第三章では、PDF資料からスライドを自動生成する「Canvas」や、テキストから動きのあるWebページを作る「動的ビュー」など、2025年秋から冬にかけて実装された最新機能が紹介された。



ミライ氏は、GeminiがOpenAIのChatGPTを超える成長を見せていると指摘。単なる対話ツールに留まらず、資料作成からWebサイト制作、さらには旅行の計画といった複雑なタスクまでこなす「Gemini Agent」のような実験的機能も登場しており、AIアシスタントの可能性を大きく広げていると締めくくった。