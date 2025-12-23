トランプ米大統領が、新型戦艦を建造すると明らかにした/Jessica Koscielniak/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は22日、海軍の新たな戦艦となる「トランプ級」を発表し、「古く、疲弊し、時代遅れ」となった艦隊に代わる優れた艦艇だと説明した。

トランプ氏はフロリダ州の私邸「マール・ア・ラーゴ」で新型艦を披露し、「米国の軍事的優位を維持し、米国の造船産業を復活させ、世界中の米国の敵に恐怖を与えるのに役立つだろう」と述べた。

海上を進む「トランプ級」戦艦の完成予想図を背に、トランプ氏は設計に自ら積極的に関与すると語った。発表には、ヘグセス国防長官とルビオ国務長官が同席した。

「トランプ級」の艦艇は、トランプ氏が新たに発注した「黄金艦隊」の一部となる。これは、中国やその他の敵対勢力への対応を強化し、トランプ氏の美的基準により厳密に沿うことを目的としている。

「私は非常に美的感覚にこだわる人間なので、米海軍が私と共にこれらの艦艇の設計を主導することになる」とトランプ氏は述べた。

トランプ氏によれば、新型艦は最高水準の砲とミサイルをはじめ、極超音速兵器や電磁砲「レールガン」、巡航ミサイル、世界で最も高度なレーザー兵器を搭載し、史上最大級の戦艦となる。新型艦の排水量は3万トンから4万トンで、米国で建造される。「AI（人工知能）制御が高度に強化される」としたが、詳細は明らかにしなかった。

海軍はまず「トランプ級」の艦艇2隻を建造し、その後すぐにさらに8隻を建造する予定。トランプ氏は、この艦艇を20〜25隻建造することを構想しており、これらが「米海軍艦隊の旗艦になる」と述べた。