

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した加藤綾乃





誰もが笑顔になってしまうチャーミングさを武器に、グラビア界で人気沸騰中の加藤綾乃（かとう・あやの）が、12月22日（月）発売『週刊プレイボーイ1・2合併号』のグラビアに登場。どこか懐かしさを感じさせる王道ヒロイン・あやのんが、あの頃のときめきを呼び覚まします！

【写真】加藤綾乃の初登場グラビア

【雪の中でグラビア撮影がしてみたい】

――週プレ初登場ですが、いかがでしたか？

加藤 今まで王道かわいいみたいな撮影が多かったんですけど、今回はレトロに全振りみたいな。私の好きな頓知気さきなさんがレトロっぽい撮影が多くて、私も憧れていたので楽しかったです。

テーマを聞いて、ひたすらレトログラビアを調べて、あどけなさが残る感じがいいなと。撮影ではそのへんも意識してみました。

あと海で撮影したらカモメがいっぱいいて、鳴き声もすごくて。何かと思ったら、砂浜に卵があって、私たちを警戒してたのかなって。オフショットを見ても、ずっと空を気にしていて。海でのカットはそんなことがあったのかと思いながら見てもらえたら（笑）。

――普段はどんなコって言われますか？

加藤 年上の方からは妹とか、娘とか孫とか言われるけど、同級生からは落ち着いてるって言われます。弟がいるので、しっかり者っぽさが出てるみたいです。

――しっかり者ってことは学校で何かやったり？

加藤 中学校のときに学級委員長に立候補しました。こんなクラスにしますとか、スピーチするじゃないですか。超ニコニコしながら話していたら落ちました。委員長にするには、ヘラヘラしすぎてるって思われたみたいです（笑）。

――積極的に前に出るタイプなんですね。グラビアを始めたきっかけは？

加藤 高校2年生になったぐらいで、ミスマガジンを受けてみないかって誘われて。もともとグラビアに興味があったので、挑戦したら受かっちゃいました。

グラビアは毎回新しい自分に出会えるんです。本当の私はあまり写真を撮らないけど、グラビアは自信を持ってカメラの前に立てるので、楽しいなって思います。

――あまり自撮りとかしないの？

加藤 毎朝必ずXに「おはよう」みたいな投稿をするんですけど、写真がないときは、朝すっぴんで撮ったりしてます。でも、それが好きなファンの方も多いみたいで、万バズすることもあったり。

――すっぴんと思えないかわいさですもん。最近はヨガのユーチューブが人気ですね。

加藤 あれをやることで、ジムとかに行かなくても体がスッキリするし、体を動かす習慣ができてよかったなって。こういうところに効きますとか説明しながらやるのも、カメラ慣れの勉強になります。

――二郎系ラーメンが好きと。あんなカロリー高いものを......。

加藤 中学校のときに通ってた塾の近くに二郎系のお店があって。においがおいしそうすぎて、父親に連れていってもらったら、激ハマリしました。いつもの注文は麺少なめ、野菜少し多め、ニンニク普通のアブラマシマシです。アブラは最大限にのせてくださいってお願いしてます。

――お肌とか大丈夫ですか？

加藤 影響なくて、それよりストレスのほうが荒れるので、ストレス解消で食べてます（笑）。

――最近は舞台で活躍しています。

加藤 2024年の夏から演技を始めたんですけど、グラビアとは違った角度から自分を見られるし。自分じゃない人にもなれて、人生が豊かになった感じがして楽しいです。

――今後の目標はありますか？

加藤 ずっと週プレに出るのが目標だったので、2回目も出られるように頑張ります。そしていつか表紙を飾りたい。あとグラビアを始める前から写真集を出すのが夢だったので、実現させたいです。

――撮影でどこに行きたい？

加藤 海外に撮影で行ったことないので、ハワイとか済州島とか。きれいな海へ行ってみたいです。あとは今だったら雪の中での撮影もしてみたいですね。

――雪の上に水着で寝転ぶとか？

加藤 できます!! 寒い所にいると顎がガタガタ震えちゃうぐらい寒がりだけど、根性だけはあるので克服します！

スタイリング／菊池文子 ヘア＆メイク／新井祐美子

●加藤綾乃（かとう・あやの）

2006年8月31日生まれ 東京都出身

身長152cm 血液型＝B型

趣味＝ゴルフ、読書

特技＝キックボクシングのハイキック、生け花

◯「ミスマガジン2023」で審査員特別賞を受賞。グラビアを中心に舞台や映画など女優としても活躍中。

公式X【@ayanon_kt】

公式Instagram【@ayanon.kt】

公式TikTok【@ayano.kt】

公式YouTubeチャンネル『加藤綾乃ビューティーストレッチ』

取材・文／関根弘康 撮影／HIROKAZU