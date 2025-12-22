この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らないスーパーゼネコン5社の違い。なぜ清水建設と大成建設は巨額損失からV字回復できたのか？

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が、「【どう違う？】売上規模では見えない、スーパーゼネコン5社の本当の違い【鹿島建設・大林組・清水建設・大成建設・竹中工務店】」と題した動画を公開。日本の建設業界の頂点に立つ「スーパーゼネコン」5社について、その事業戦略や財務体質の違いを数字に基づいて徹底解説した。



動画は、2024年に清水建設と大成建設がそれぞれ766億円、635億円という巨額の工事損失を計上したという衝撃的な事実から始まる。しかし、両社は翌2025年には業績が回復する見通しだ。この驚異的な回復力の背景には、ひとくくりにされがちなスーパーゼネコン5社の「稼ぎ方の違い」があると指摘する。



まず「スーパーゼネコン」とは、ゼネラルコントラクター（総合建設業者）の中でも特に規模が大きい鹿島建設、大林組、清水建設、大成建設、竹中工務店の5社を指す。5社の連結売上高は合計11兆円を超え、一つの巨大都市の年間予算に匹敵する経済力を持つ。しかし、その事業ポートフォリオは各社で大きく異なる。例えば、海外売上比率では鹿島建設（38.4%）と大林組（29.2%）がグローバル展開を進める一方、清水建設と大成建設は国内事業に特化している。また、事業別売上を見ると、竹中工務店が建築事業に90%以上を集中させているのに対し、大林組や大成建設は土木事業でも大きな収益を上げていることが分かる。



特に注目すべきは、前述の清水建設と大成建設のV字回復のメカニズムだ。清水建設が766億円の損失を計上しながらも、保有していた株式（政策保有株式）を売却して586億円の資金を確保し、損失を埋め合わせた。一方、大成建設は、堅調な土木事業の利益によって建築事業の損失をカバーした。このように、同じ「損失からの回復」でも、その戦略は全く異なる。



動画は、売上規模だけでは見えない各社の個性的な戦略や財務体質を明らかにすることで、スーパーゼネコンという巨大企業の本当の姿を浮き彫りにしている。それぞれの企業が持つ独自の強みと戦略を知ることは、日本の経済や社会インフラの未来を読み解く上で重要な視点となるだろう。