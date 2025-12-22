Hey! Say! JUMPの山田涼介が自身のInstagramで、ライブ後の“1人呑み”ショットを公開した。

【写真＆動画】部屋着で1人呑みする姿も美しい山田涼介プライベートショットなど①②

■山田涼介の投稿にメンバーがコメント「尊いやり取り」などの声集まる

現在、Hey! Say! JUMPは全国ツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』の真っ最中。12月20・21日には愛知県・バンテリンドーム ナゴヤでライブを開催した。

山田は「ライブ終わり1人呑み。今日も楽しかった！ 次は東京でね」というメッセージとともに、3点のオフショットを公開。

『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するキャラクター・ドラキーのルームウェアを着用し、くつろぎタイム中の山田。写真1点目では、パーカーのフードをすっぽりと被り、ほほ笑むような口元を見せている。ファスナーをデコルテ下まで深く開けているので、素肌もチラリ。さらにフードを外したドアップの自撮りや、目を閉じて頭を動かす躍動感溢れるショットも。

コメント欄には、同グループの有岡大貴が「誘ってよ！」とメッセージを残すと、山田は「待ってるわ」と返信。さらにメンバーの高木雄也（「高」ははしごだかが正式表記）も「来ちゃった」、伊野尾慧も「俺もいるよ」と相次いでコメントを寄せた。

そこへ山田が高木に対し、「大ちゃんといのちゃんといらっしゃいませぇぇ」と返信していることから、この4人で祝杯をあげたのでは？ と推察するファンもあらわれ、コメント欄は大盛り上がり。「インライしてほしい！」と切望するファンが続出した。

さらに「かわいすぎて保護したい」「顔が赤い笑」「部屋着でもビジュ良すぎ」「ジェラピケのドラクエコラボのルームウェアかな」「仲良しで素敵」「尊いやり取り」などの声も続々と届いている。

■写真：フードを被り、ほんのり顔を赤らめた山田涼介

■動画：「愛知ありがとう！」とメンバー全員で声を揃えて感謝のメッセージ

なお、Hey! Say! JUMP公式Instagramでは、愛知公演後にメンバーが全員集合した舞台裏ムービーも公開されている。