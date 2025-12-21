【闘病】毎日泣いていた… 『脳梗塞』で発症した“感情失禁”と「左半身麻痺」

寒い日の朝、暖かい部屋から玄関に出たところで、後頭部を殴られたような激痛に襲われたChikaさん（仮称）。出勤しようとしたところで転倒し救急搬送され、「アテローム血栓性脳梗塞」と診断されました。徐々に左半身麻痺が始まり、上肢は機能全廃という重い後遺症に直面し、病室で毎日泣くほどの絶望感を味わいます。しかし、リハビリ専門家や同じ病の仲間、そして何よりも子どもたちの存在に支えられ、意地と工夫で食事の支度やお弁当作りを欠かさないChikaさんの軌跡を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年2月取材。

体験者プロフィール：

Chikaさん（仮称）

東京都在住、1979年生まれ。結婚し、夫、息子、娘との4人暮らし。2017年11月アテローム血栓性脳梗塞発症、急性期病院へ入院。同年12月回復期リハビリ病院へ転院し、2018年5月に退院。2020年8月には短下肢装置を卒業、自立度が高いことから2021年12月リハビリを卒業した。現在は脳卒中の当事者やその家族の悩み相談を受けている。2022年からは身体障害者の人専用の単身住居や集合住宅を手がける会社のアドバイザーの仕事にも携わることになっており、車椅子を利用して公共施設で日々勉強に励んでいる。発症当時の職業は福祉作業員。

記事監修医師：

村上 友太

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

ある日突然車いす生活に

編集部

脳梗塞を発症した日のことを教えてください。

Chikaさん

とても寒い日の朝、暖かい部屋から玄関に出たところで、後頭部をなにかで殴られたかのような激痛が走りました。しかし、出勤しなくてはという気持ちがあったため、自転車に乗り、職場へ向かおうとしました。その時には左半身麻痺が徐々に始まっていて、自転車から転倒し救急搬送され、「アテローム血栓性脳梗塞」と診断されました。

編集部

どのように治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

Chikaさん

正直、放心状態だったので記憶にありません。また、高次脳機能障害（感情失禁）があり、泣いていたため、言語聴覚士さんや担当看護師さんから丁寧に説明をしていただき、寄り添っていただきました。

編集部

後遺症などが判明したときはどのような心境でしたか？

Chikaさん

突然のことだったので、病室で毎日泣いていました。利き手は使えましたが、車椅子に乗ることになったので不安しかなかったです。

編集部

病院ではどのような検査を行ったのでしょうか？

Chikaさん

主にMRIの検査をしていました。そのほか、言語聴覚士さんからの認知機能や言語の検査、嚥下の検査などを受けました。結局、左片麻痺を発症し杖歩行になりましたが、上肢は機能全廃でした。簡単に言うと、麻痺した手がまったく動かせません。

周囲に恵まれ、乗り越えたリハビリ生活

編集部

入院から1か月後に回復期リハビリ病院へ転院されたそうですが、そこではどのようなリハビリに取り組まれたのでしょうか？

Chikaさん

主にリハビリ室のトラックを何周も歩いたり、麻痺側の手を動かせるように、そして固まらないように、理学療法士さんに動かしてもらったりしていました。

編集部

退院後は訪問リハビリを受けているのですね。

Chikaさん

週に1度、理学療法士さんには屋外歩行訓練やストレッチなどを、作業療法士さんには亜脱臼改善のために肩周りのストレッチと肘や手指の伸展動作補助などをしていただいています。そのほかでは、自費リハビリにて自宅に設置してもらった滑車を使って下肢の訓練やストレッチボードに乗って足首の訓練などをしています。

編集部

脳梗塞を発症する前のことでなにか後悔はありますか？

Chikaさん

若いころから月経困難症があり、低用量ピルを服用していたのですが、喫煙を続けていたために血栓ができやすかった、というのは原因としてあるかもしれません。

編集部

発症後、生活にどのような変化がありましたか？

Chikaさん

リハビリの各療法士さん、同じ片麻痺の先輩方や、SNSを通じて知り合った全国の見ず知らずの療法士さんたちに支えられ、知恵と工夫と意地で4年が経ちました。不自由はありますが、毎日3食の食事の支度とお弁当作りは欠かしていません。

編集部

それはすごいですね。その原動力となっているものはなんでしょうか？

Chikaさん

子どもたちです。子どもたちの存在が心の支えです。子どもたちに手料理を「美味しい！」と食べてもらえることが本当に幸せです。

≪↓ 後編へ続く ↓≫

※この記事はメディカルドックにて《【闘病】脳梗塞で左片麻痺でも弁当作りは欠かさない。子どもがリハビリの原動力》と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。



→（後編）【闘病】「日頃から健康診断などを受けられることをお勧めします」