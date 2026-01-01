サイレンを鳴らしながら走る救急車、救急隊員に囲まれながらストレッチャーで建物から車内に運ばれる人物――。こうした光景を家のご近所や街中でご覧になったことはないだろうか。救急車が停車しているところで、火事や交通事故が起こっているわけではない場合、心筋梗塞や脳梗塞や脳出血で救急搬送されていることが多い。これらの病は死亡するリスクが高く、しかも前触れもなく急に発症する。日ごろからの生活スタイルを把握し