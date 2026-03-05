一時は命の危機に瀕しながらも、執念で再び「M-1グランプリ」の舞台へ返り咲く――。吉本興業所属のお笑いコンビ・入間国際宣言の千葉ゴウさん（40歳）は、2025年1月31日に脳梗塞で倒れた。合わせて、言語機能が低下する「失語症」も発症。漫才師としての武器である言葉の障害を抱えた。しかし、2025年10月2日には「M-1グランプリ2025」の予選の舞台へと復帰。相方の西田どらやきさんと共に、お笑いへの情熱を傾ける。復帰までの約