大人が冬に着たい「ピンク色トップス」→【ユニクロ】にアリ！

落ち着いたダークトーンは冬らしくて素敵だけれど、今季は顔まわりにふんわり明るさと血色感を添えてくれそうな「ピンク」に挑戦してみませんか？ 【ユニクロ】の「ピンク色トップス」はナチュラルな優しいトーンで、定番カラーのアイテムとも馴染みやすいのが魅力です。冬コーデにカラーアイテムを取り入れたい人は、ぜひチェックしてみて。

大人に寄り添うやさしいくすみピンク

【ユニクロ】「ソフトニットフリースクルーネックT」＜ピンク＞\1,990（税込）

ニットのような風合いのフリース素材を使用した、クルーネックTシャツ。くすんだピンクは甘さを抑えつつ血色感を足しやすいので、暗くなりがちな冬コーデをあか抜けさせてくれそう。シンプルなシルエットなので着回しやすく、毎日ヘビロテできるトップスとして重宝しそうです。

シーズンムード高まるケーブル編み

【ユニクロ】「ミニケーブルクルーネックセーター」＜ピンク＞\3,990（税込）

上品にピンクを取り入れたい人には、編み柄が美しいケーブル編みセーターがぴったり。淡いピンクが軽やかで、顔映りまで明るく見せてくれそうです。コンパクトすぎず、ゆるすぎない絶妙なサイズ感が大人女性におすすめのポイント。気分転換できる一枚として、冬のワードローブにぜひ加えたいアイテムです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M