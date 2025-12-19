12月18日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』のゲスト審査員が発表された。多彩なジャンルの面々が抜擢されたが、選ばれなかった人物を残念がる声があがっている。

発表されたゲスト審査員は7名で、豪華な顔ぶれが並ぶ。

「放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』ヒロインの郄石あかりさん、2025年前期の朝ドラ『あんぱん』に出演した松嶋菜々子さん、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』で主演を務める仲野太賀さんが出演します。スポーツ界からは、プロ車いすテニス選手の小田凱人（ときと）さんと、プロ40年めを迎えたサッカー選手の三浦知良さんが登場し、さらに、2025年に声優として初の文化功労者に選ばれた野沢雅子さん、文芸評論家の三宅香帆さんが参加します」（スポーツ紙記者）

とくに、「キングカズ」こと三浦の審査員起用は大きな話題を呼んだ。一方で、Xでは

《審査員に吉沢亮おらんのか》

《紅白のゲスト審査員吉沢亮と横浜流星期待したのになー!!》

《横浜流星さんは審査員になると思ってたけど？都合がつかなかったのかな》

など、俳優の吉沢亮と横浜流星が“落選”したことを残念がる声があがっている。2人は2025年、NHKにゆかりのある活動をしただけでなく、ともに大きな飛躍を遂げた。

「吉沢さんと横浜さんは、6月に公開された映画『国宝』で共演し、親友でありライバルという関係の歌舞伎役者役を演じました。同作の興行収入は173億7739万円を超える大ヒットとなり、2003年の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』の173億5000万円の記録を22年ぶりに更新したのです。

また、吉沢さんは『ばけばけ』に出演しており、横浜さんも2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務めるなど、NHKのドラマへの“貢献”もありました。『紅白』で、2025年の“顔”といえる2人に審査員を務めてほしかった人は多いはずです」（芸能担当記者）

審査員には選ばれなかった“国宝コンビ”。じつは、2人は大みそかに重要な仕事を抱えていた。

「12月18日、大みそかに東京・歌舞伎座で『国宝』の特別上映会を開催することが発表されました。当日は、吉沢さんや横浜さんをはじめとする出演者の舞台あいさつもおこなわれます。歴史的ヒットになったことで、年末も映画に関連したイベントが多く、吉沢さんと横浜さんは多忙を極めており、その需要が高まっていることがうかがえます」（同前）

“国宝”級の忙しさを誇る2人をNHKホールに呼ぶのは、歌舞伎の早替えよりも難しかったか。