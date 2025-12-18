「年寄りは迷惑だってか？」60歳で賃貸の審査落ち…年金暮らしの男性を襲った過酷な現実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が、「【漫画】賃貸で老後を迎えるとどうなるのか？「60歳で審査落ち」…年金生活者の過酷な現実【漫画動画】」を公開。老後の住まい問題を漫画形式のショートストーリーでわかりやすく解説し、賃貸で暮らすことのリスクを浮き彫りにした。
物語の主人公は、60歳で定年退職した独身男性・東関。彼は持ち家派の同僚を横目に、ローンや近所トラブルとは無縁な賃貸暮らしの優位性を信じていた。同僚から「年金暮らしで死ぬまで家賃を払い続けられるのか？」と心配されても、「なんとかなるさ」と意に介さない様子であった。
しかしその2年後、東関氏のもとに突然の家賃値上げ通知が届く。月5千円の値上げは年金生活の計画を狂わせるには十分で、彼はより家賃の安い物件への引っ越しを決意。ところが、不動産屋を訪れると「ご高齢で年金での生活となると、ご紹介できる物件がかなり限られてしまう」と、年齢や収入を理由に入居審査に通らないという厳しい現実に直面する。貯金はあっても安定した収入源がない高齢者は、家賃滞納や孤独死のリスクを懸念され、部屋を借りることすら困難になるのだ。
なすすべなく家賃の値上げを受け入れるしかなく、貯金は目減りしていく。動画では、こうした状況に陥らないための対策として、「公営住宅」や「UR賃貸住宅」、そして高齢者などの入居を拒まない「セーフティネット住宅」といった選択肢を紹介。それぞれのメリット・デメリットを解説し、老後の住まいについて早期に計画を立てる重要性を訴えかけている。
物語の主人公は、60歳で定年退職した独身男性・東関。彼は持ち家派の同僚を横目に、ローンや近所トラブルとは無縁な賃貸暮らしの優位性を信じていた。同僚から「年金暮らしで死ぬまで家賃を払い続けられるのか？」と心配されても、「なんとかなるさ」と意に介さない様子であった。
しかしその2年後、東関氏のもとに突然の家賃値上げ通知が届く。月5千円の値上げは年金生活の計画を狂わせるには十分で、彼はより家賃の安い物件への引っ越しを決意。ところが、不動産屋を訪れると「ご高齢で年金での生活となると、ご紹介できる物件がかなり限られてしまう」と、年齢や収入を理由に入居審査に通らないという厳しい現実に直面する。貯金はあっても安定した収入源がない高齢者は、家賃滞納や孤独死のリスクを懸念され、部屋を借りることすら困難になるのだ。
なすすべなく家賃の値上げを受け入れるしかなく、貯金は目減りしていく。動画では、こうした状況に陥らないための対策として、「公営住宅」や「UR賃貸住宅」、そして高齢者などの入居を拒まない「セーフティネット住宅」といった選択肢を紹介。それぞれのメリット・デメリットを解説し、老後の住まいについて早期に計画を立てる重要性を訴えかけている。
関連記事
知っておきたい、資産6000万円でも訪れる“孤独な末路”とは？異常な節約を続けた独身男性の後悔
「もう誰も信じねえ」人間不信で孤独を選んだ男の65年後…定年退職して気づいた人生の虚無感とは
″マイナカード“知られざる2つの期限”の罠とは？2026年に更新ラッシュ必至か、制度の盲点を徹底解説
チャンネル情報
独身のみなさまの元気が出るような動画を目指します。年金や老後準備、老後生活の話題なども投稿していく予定です。◆お仕事などのお問い合わせはこちらjapanfv@gmail.com
youtube.com/@by_myself YouTube