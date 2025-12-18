石油資源が後場急伸、米タイトオイル・ガス資産の取得を好感 石油資源が後場急伸、米タイトオイル・ガス資産の取得を好感

石油資源開発<1662.T>が後場に急伸し、年初来高値を更新した。同社は１８日午後２時、海外の孫会社を通じ、米国コロラド州とワイオミング州でタイトオイル・ガス資産を保有する企業の全持ち分を取得し、連結子会社（孫会社）とすると発表した。今後、オペレーターとしてタイトオイル・ガスの開発・生産を行う。２７年３月期は２００億円程度の営業利益への寄与を見込んでいるとしており、好感された。



Ｖｅｒｄａｄ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社の全持ち分を取得する。取得価額は約１３億ドルで、自己資金及び借入金で充当する予定。取得するタイトオイル・ガス資産の現時点の生産量はネットで約３万５０００ｂｏｅｄ。このうち７割が軽質原油及びＮＧＬとなる。今後の追加開発により、３０年前後には約５万ｂｏｅｄまで増加する見込みとしている。



出所：MINKABU PRESS