お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。ゲスト出演した元SKE48のタレント須田亜香里（34）の“悪い”と思う部分をぶっちゃけた。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、ゲスト出演した須田。「相手に求める条件」について話題となると「自分の素を出せるようになりたいっていうのは常々思っていて…」と素を出せる男性だとした。

その理由は「前に仲良かった男性に弱音を吐いたことがあった。そうしたら“亜香里ちゃんらしくないよ!明るい亜香里ちゃんが見たいな”って言われちゃって…弱音を吐けなくなっちゃって」と明かした。

その経験から「今は必ず男性と知り合って“いいな”と思う人がいたら、最初にご飯に行くじゃないですか。その日に自分の悪いところを全部開示します」と、自身が思う悪いところを伝えるとした。

「例えばどういうところなの?」と悪い部分を聞かれると「メンタルが本当に浮き沈みが…明るい時と暗い時が結構ある」とした。さらに「眠くなると…狂犬みたいになる。何か…“ウゥー!”ってなるんです」と顔をしかめて伝えた。独特な悪い部分にファーストサマーウイカは「寝ればいいのに」と冷静に言い放ち笑いを誘った。

「違う!でも…」と反論しようとした須田だが、大久保が「須田さんのもっと悪いところ私知ってる」と割り込んだ。まさかの切り出しに「何ですか?」と驚きつつ手でストップの合図を送る須田。だが、大久保は構わず「計算高い。したたか。陰湿。ねちっこい。根暗。しみったれてる」と暴露。

最後に「しょんべんくさい!」とトドメ。思わず立ち上がった須田は「しょんべんくさくはない!」と否定すると、大久保は「気持ちがしょんべんくさい。メンタルね。漏らしているわけではないから」と説明してスタジオを爆笑させた。