2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（3月24日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

3月22日、「ダウンタウン」の浜田雅功がMCを務める人気バラエティ番組『芸能人格付けチェックBASIC〜春の3時間スペシャル〜』（ABCテレビ制作・テレビ朝日系、以下『格付け』）が放送された。

番組に「チームアスリート」で出演した元サッカー日本代表の内田篤人の態度が物議を醸しているーー。

出演者が「高級物」と「安物」を見分ける問題に挑戦し、正解数に応じて独自のランク付けをおこなう同番組は、浜田がMCを務め、たびたび特別番組として放送されている。

「前川清さん、細川たかしさんの『チーム大演歌』、4月期の連続ドラマに出演する桐谷健太さん、佐々木希さん、神尾楓珠（ふうじゅ）さんの『チーム春の新ドラマ』など、豪華なタレントが出演。内田さんは元卓球女子日本代表の石川佳純さんとチームを組んでいました。

赤ワインと白ワイン、スーパーミュージシャンの演奏と小学生ガールズバンドの演奏、一流カメラマンが撮った写真と素人が撮った写真など、6つの格付けチェックがおこなわれました」（スポーツ紙記者）

白熱したバトルが繰り広げられ、番組は大盛り上がりで幕を閉じた。ただ、Xでは番組内での内田の態度に関して、

《オムライスの結果待ってる時の内田篤人感じ悪かったね あんな態度の人だったっけ？》

《内田篤人なんでタメ口な上にあんなに感じ悪いの？》

《内田篤人ってかっこいいと思ってたけど先日の格付け見たらめっちゃ性格悪くない？年上の桐谷健太にタメ語でダメ出し、佐々木希見た瞬間の態度ヤバすぎ》

といった声が出ていた。

番組では、佐々木が不正解を連発したことから、「佐々木“地雷”希」の称号が付けられ、たびたび共演者からイジられる展開に。内田は、そんな佐々木への言動に疑問を持たれてしまったようだ。

「オムライスの格付けチェックで、内田さんは佐々木さんと同じ選択肢を選んでしまい、結果発表まで一緒の部屋で待つことになりました。扉を開けて、先に入室していた佐々木さんの姿を見るや、内田さんは顔をしかめて『マジか。もう絶対（正解は）ねぇじゃん』と露骨に嫌がるそぶりを見せたのです。

待機中、佐々木さんが話しかけても、内田さんの表情は固く、そっけない返事をしていました。こうした様子をみて、佐々木さんに対して“当たりが強い”と感じた視聴者もいたのだと思われます」（前出・芸能記者）

ワインの格付けでは、内田、佐々木、桐谷が同じ選択肢を選び、多くの出演者が別のものを選ぶ場面があった。内田は、こんな言動も見せていて……。

「自分の選択に自信を見せる桐谷さんに対し、内田さんは腕を組みながら、『めちゃくちゃ信用してないんだけど』『何が？』などと、年上である桐谷さんに“タメ口”で返答していたのです。その後も、彼の言葉に少々強めにダメ出しをしていました。

オムライスのときと同様、正答率が低いメンバーと選択肢がかぶったことで、不満や焦りが顔に出たのだと思われますが、内田さんが“不機嫌”な態度を示した……と受け取られてしまったのかもしれません」（前出・芸能記者）

内田は2020年に現役引退。2021年から『報道ステーション』（テレビ朝日系）のスポーツキャスターを務め、最近はバラエティ番組への出演も増えている。ただ、これまでのバラエティでの振る舞いは、今回の『格付け』とは異なるものだったという。

「サンドウィッチマンの『帰れマンデー見っけ隊!!』（テレビ朝日系）やSnow Manの『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）などに出演した際は、笑顔で番組を盛り上げていました。爽やかなルックスもあり、“好青年”イメージが定着していたといえます。それだけに、『格付け』で見せた態度に困惑する人も多かったのでしょう」（前出・芸能記者）

“一流”には見る人を笑顔にする振る舞いを期待したいものだ。