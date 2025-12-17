川崎フロンターレは17日、アビスパ福岡からMF紺野和也（28）を完全移籍にて獲得したことを発表した。



法政大を経て、2020年にFC東京でプロキャリアをスタートさせた紺野。その後2023年に福岡へ移籍し、3シーズンに渡って福岡のエースとしてプレイ。2023年にはルヴァンカップ優勝に貢献し、クラブ初のタイトルをもたらした1人だ。



そんななか、J1屈指のレフティは川崎への加入が決定。川崎の指揮官は元福岡の監督である長谷部茂利監督であり、紺野とは再タッグを組むことに。ファイナルサードで違いを作り出せる紺野が長谷部監督の下でどんなプレイを見せてくれるのか楽しみだ。





紺野はそれぞれのクラブで下記のコメントを残している。川崎フロンターレ「アビスパ福岡から来ました紺野和也です！ 日々の練習からいろいろなものを吸収して、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！」アビスパ福岡「３年間ありがとうございました！今年は思い描いていたようなシーズンにはできませんでしたが、３年間アビスパ福岡でプレイできて幸せでした。みなさんと１つ目の星をユニフォームにつけることができた事を誇りに思います。次は相手になりますが、スタジアムで会える事を楽しみにまた頑張っていきたいと思います！この３年間で福岡が大好きになりました。本当にありがとうございました！」