子どもが嫌いな人も多いですが、直接暴言を吐くのはあまりにも大人げないですよね……。今回は、フォトウェディングの撮影中に起きた出来事をご紹介します。

お姫様みたい

「大きな公園で娘と遊んでいた日のこと。たまたまその公園で、フォトウェディングの撮影をしているカップルがいました。

お嫁さんが着ているウェディングドレスを見てテンションが上がった娘は『ヒラヒラで本物のお姫様みたい！』『すごいね！』と大はしゃぎ。それを聞いていた相手の男性が『ガキうざっ。見んなよ、クソが』と言ってきて……。

たしかに、うるさくしてしまったかもしれないけど、子ども相手にそんな言い方することないのに。綺麗だと褒めていた娘が可哀想で……。

『あんなこと言う大人になっちゃダメだよー』と聞こえるような声で話しながら、その場を去りました。お嫁さんは気まずそうにしていましたが、そんな男との結婚は考え直した方がいいんじゃないかなと、個人的には思います」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年10月）

▽ 綺麗だと褒めている子どもに向かって「うざい」はないですよね……。そんな人と結婚して、将来子どもができたらと考えたら不安になります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。