【全日本2歳優駿】JBC2歳優駿Vのタマモフリージアは1枠1番
12月17日（水）に川崎競馬場で行われる、全日本2歳優駿（Jpn1・2歳・ダ1600m）の枠順は下記の通り。中央、地方の2歳ダートチャンピオン決定戦。JBC2歳優駿を勝利したタマモフリージアは1枠1番から。交流重賞勝ち馬として頂点を狙う。無敗のパイロマンサー、地方からも無敗のベストグリーンなどレベルの高い顔ぶれになった注目の発走は20時10分。
【JBC2歳優駿】田口貫太タマモフリージアがV…新馬から連勝で重賞初制覇頂点はどの馬に！？
1枠1番
タマモフリージア
牝2・55.0・田口貫太
大橋勇樹・栗東
2枠2番
フルールドール
牝2・55.0・坂井瑠星
藤原英昭・栗東
3枠3番
アヤサンジョウタロ
牡2・56.0・笹川翼
田中淳司・北海道
4枠4番
パイロマンサー
牡2・56.0・岩田望来
吉村圭司・栗東
5枠5番
ベストグリーン
牡2・56.0・小野楓馬
田中淳司・北海道
6枠6番
ライフオブラクーン
牡2・56.0・戸崎圭太
村田一誠・美浦
7枠7番
バルカニクス
牡2・56.0・本田正重
野口寛仁・浦和
8枠8番
イダテンシャチョウ
牡2・56.0・武豊
森秀行・栗東
8枠9番
コスモギガンティア
牡2・56.0・矢野貴之
河津裕昭・川崎