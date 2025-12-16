2026年春をもって、グループでの活動を終了する「嵐」。国民的グループのラストが注視されるが、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への不出場の可能性が取りざたされ、話題を呼んでいる。

発端となったのは、12月15日のサンケイスポーツの報道だ。

「記事によれば、NHKから紅白出場のオファーがあったものの、嵐サイドが同意しなかったと伝えられました。11月14日に出場アーティストが発表された際、紅組が20組に対し、白組が17組だったため、嵐が紅白でラストパフォーマンスを見せるのではないかと期待する向きもあったのです」（芸能担当記者）

2009年の初出場以来、活動休止する2020年まで紅白に出場した実績を持つ嵐。そんな5人の「不出場」報道に関して、Xでは

《嵐、紅白出ないのか サプライズ出演とかで出て欲しかったけど》

《ちょっと期待してた。。残念。。もうライブだけの再結集なのかもね。。》

《嵐出ないのか…今年の紅白も見る意味無いな…》

など、惜しむ声があがっている。嵐は5月に活動終了を発表したが、年末のイベントでの復活に期待が持たれていたようだ。

「櫻井翔さんが司会の11月29日放送の『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）や相葉雅紀さんが司会を務めた12月3・10日放送の『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）など、年末の音楽特別番組にも嵐5人での出演はありませんでした。

また、大みそかには、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントによるカウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』を3年ぶりに開催することも発表されましたが、出演者に嵐の名前はなかったのです。長らく、事務所で高い人気を誇った嵐のラストイヤーが迫るなか、年末のイベント不在が続くことを寂しく思うファンもいるようです」（芸能記者）

グループの活動休止後、大野智は芸能活動を休止しており、表舞台に姿を見せなくなった。そんなリーダーの動向も注目されているという。

「2024年11月の『NEWSポストセブン』で、顔周りが少々ふっくらし、髭を生やして日焼けした大野さんのワイルドな姿がキャッチされました。ただ、嵐が2025年11月3日のCDデビュー日にファンクラブでおこなった生配信では、5人そろって出演したのですが、大野さんがすっきりやせて、体を絞っており、“激変ビジュ” に驚くファンも多かったのです。

嵐は2026年3月から5月までドームツアーを開催しますが、やはり5年ぶりにテレビで大野さんを見たい人もいることでしょう。ラストライブまでに、大野さんの近影をお披露目するタイミングがあるのか、気になるところです」（同）

もう一度、テレビで5人の嵐を見られる日は来るか。