正反対な君と僕×earthmusic&ecologyコラボでイエティ登場
人気ラブコメ『正反対な君と僕』の世界観を、日常に取り入れられる特別なコラボが登場します。earthmusic&ecologyのJapanLabelから、作中でも愛されるキャラクター「イエティ」にフィーチャーした全7型のアイテムがラインアップ。ふわもこな可愛さと、普段使いしやすいデザインが魅力で、アニメ化を控えた今だからこそ手に入れたい注目コレクションです。推しと一緒に過ごす毎日が、もっと楽しくなりそう♡
イエティ尽くしの特別コラボ
JapanLabelとTVアニメ『正反対な君と僕』の初コラボレーションは、イエティの魅力をぎゅっと詰め込んだ内容に。
シンプルで取り入れやすいデザインながら、刺繍や素材感でキャラクターの愛らしさを表現。作品ファンはもちろん、さりげなくキャラアイテムを楽しみたい人にもぴったりです。
吸水ショーツPlaySデイリーで、スポーツ時や日常の悩みをサポート！
アパレルから雑貨まで7型
イエティサガラ刺繍パーカー
価格：6,499円
カラー：杢ホワイト
イエティーシャツ
価格：2,999円
カラー：ホワイト
イエティふわもこぬいぐるみ
価格：2,499円
カラー：ホワイト
イエティシュシュ
価格：1,299円
カラー：ホワイト
イエティお揃いアクリルキーホルダー
価格：1,499円
カラー：マルチ
【EC限定】イエティトートバッグ
価格：1,999円
カラー：Black
※2026年2月13日(金)発売
【EC限定】イエティふわもこポーチ
価格：1,999円
カラー：ホワイト
※2026年2月13日(金)発売
アパレルはサガラ刺繍が目を引くパーカーとTシャツを展開。雑貨には、ふわふわなぬいぐるみ、刺繍が可愛いシュシュ、並べたくなるアクリルキーホルダーがそろいます。
さらにEC限定でトートバッグとポーチも登場し、日常使いからおでかけまで幅広く活躍します。
※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー
EC限定アイテムも要注目
先行予約は2026年1月13日(火)18:00よりSTRIPECLUBでスタート。発売後はECに加え、サンシャインシティ店、TOKYO東京ソラマチ店、LINKSUMEDA店でも展開されます。
お気に入りは早めのチェックがおすすめです。
イエティと一緒に日常を楽しんで
ふわもこなイエティのコラボアイテムは、身に着けるだけで気分が上がる存在。アニメ放送を前に、作品の世界観を先取りできるのも嬉しいポイントです。
おうち時間もおでかけも、イエティと一緒ならちょっと特別に♡自分用にも、ファンへのギフトにも選びたくなるコレクションを、ぜひ日常に取り入れてみてください。