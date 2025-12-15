東京駅改札内で買える！お土産スイーツの新定番8選【グランスタ東京】2025年版、チーズケーキやパケ買いしたいマカロンも登場
JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」が、2025年に新発売された「東京駅限定スイーツ新定番8商品」を一挙公開。
すべての商品は東京駅の改札内で購入が可能。年末年始の帰省のお土産や挨拶の品として最適です。この記事では、チーズケーキブランドが手がける芳醇なひとくちチーズケーキや、完売が続出するバターサンド専門店のキャラメルサンドなど、注目の新定番8商品と、スイーツ担当者が選ぶ「MUST BUY！5選」として、新感覚のティラミスケーキやそば粉のミニクレープといった最新スイーツもご紹介します。
グランスタ東京限定！2025年新定番手土産スイーツ8選
2025年10月までに新発売された、グランスタ東京で通年販売されている通常商品の中から厳選された、東京駅土産の「新定番」8商品を紹介します。
Mr. CHEESECAKE
CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入）1,782円
チーズケーキブランドによる芳醇なひとくちチーズケーキ。東京駅丸の内駅舎イメージの限定パッケージです。
Brick bake bakers by Patisserie ease
チャンククッキー（プレーン）（1枚）480円
焼きたてフィナンシェの名店による全粒粉使用、アメリカンスタイルの香ばしいチャンククッキー。
(NO) RAISIN SANDWICH
キャラメルバターサンドイッチ（4個入）1,580円
完売続出の人気バターサンドショップ常設1号店。とろけるキャラメルが特徴。常温OKのため、新幹線移動でも持ち運びやすいこともポイントです。
LADUREE（ラデュレ）
マカロンボックス“Suicaのペンギン”（1箱）4,914円〜
Suicaのペンギンが描かれたキュートな限定マカロンボックス（好きなフレーバー8個詰め合わせ）。
THE DROS（ザ・ドロス）
サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕（9個入）1,296円
チーズと木の実を愉しむブランドのマスカルポーネ風味サンドクッキー。冷やしても楽しめます。
COCORIS（ココリス）
マドレーヌ レモンとオレンジ（6個入）1,850円
“木の実“がテーマの専門店による、爽やかなレモンとオレンジの風味が広がるマドレーヌです。
Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station！
チーズケーキナウ ショコラアソート（10個入）2,484円
東京駅限定「ショコラ」と一番人気「カマンベール＆エダム」の2種類が楽しめるアソートギフト。
じゃがボルダ
炙りおさつチップス 熟成芋の発酵バター味（4袋入）1,047円
Calbee+×東京ばな奈のコラボ商品。蔵で熟成したさつまいも「紅天使」を使用した炙りおさつチップス。和食の名店が監修した繊細な味わいです。
グランスタ東京スイーツ担当のMUST BUY！最新スイーツ5選
帰省土産だけでなく、新幹線の中で楽しみたいテイクアウトスイーツや、11月以降発売の新作スイーツの中から、グランスタ東京のスイーツ担当者が特におすすめする5商品を紹介します。
喫茶店に恋して。
喫茶ティラミス（2個入）1,620円
【NEW・限定】 見た目がコーヒーカップのような新感覚ティラミスケーキ。マスカルポーネムースとほろ苦コーヒーソースが特徴。※曜日・数量限定（要冷蔵）
SOBAP
苺のクリーム大福（1個）580円
【NEW・限定】 そば粉クレープで大福を包んだ新感覚スイーツ。求肥、苺、クリーム、自家製あんこを香ばしいクレープで包む。※期間限定：12/31〜1/4
(NO) RAISIN SANDWICH
ビターキャラメルバターサンドイッチ（4個入）1,650円
【NEW】 定番キャラメルバターサンドの“ビターテイスト”。ほろ苦いキャラメルショコラとブロンドチョコベースのバタークリームが大人な味わい。
GOOD NEWS TOKYO
とろけるベイクドケーキ アソートBOX（6個入）1,944円
【NEW】 看板商品「バターのいとこ」と同じ素材を使ったベイクドケーキ。ミルクジャムとチョコジャムが溢れ出すしっとり新食感。
AM STRAM GRAM nobolyquedaly
イチゴのタルト10cm（1ホール）1,950円
【期間限定】 旬のイチゴのおいしさをシンプルに引き出したミニタルト。サクッとしたブリゼ生地とカスタードクリームのオーソドックスな組み合わせ。※期間限定：〜5月中旬予定
東京駅限定のスイーツは、年末年始の帰省や挨拶、新幹線でのひとときに最適です。改札内「グランスタ東京」で便利に購入できる新定番手土産で、大切な人への気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。
（画像：JR東日本クロスステーション/ ©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。画像はイメージです）
鉄道チャンネル編集部
（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）