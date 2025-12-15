HANA初アルバム『HANA』リリース決定！「枯れることの無い記念すべきアルバムです」（ちゃんみな）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが1stアルバムをリリースすることを発表した。

タイトルはアーティストネームでもある『HANA』。“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、グループ初のフルアルバムが完成した。

■真っ赤に咲き誇るHANA新アーティスト写真も公開

2025年4月のデビュー以降、ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となった夏開催のファンミーティング『HANA with HONEYs』にて初披露された「Tiger」、さらにアルバム用に書き下ろされた新曲2曲を含む全11曲を収録予定。これまでの歩みと、今のHANA、そしてその先を感じさせる一作となっている。本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。

完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した、ファン必携の超豪華仕様となっている。

Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMusic Video未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶ大ボリュームの映像コンテンツを収録予定。

アルバムの発売日は2026年2月25日、配信は2月23日を予定している。

また、アルバム発表にあわせてあらたなアーティスト写真も公開。漆黒の世界の中で、真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーが強烈な存在感を放つ、印象的なビジュアルに仕上がっている。

なお、ジャケット写真や各種アートワークについても今後順次公開予定。

さらに、アルバム完成に際し、プロデューサーのちゃんみなからのコメントも到着。アルバムに込めた思いと愛を感じさせるメッセージにも注目だ。

■ちゃんみな コメント

■リリース情報

2026.01.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Cold Night」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「Cold Night」

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

