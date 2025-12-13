【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『変化を把握していきましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
ゆっくりと環境が変わってきています。華やかに注目されていた時に比べて、自分の居場所などを固める時期になって来ているでしょう。仕事や公の場ではライバルの人達がわざと結束を固めて色々な人達を孤立させようとしています。惑わされて感情のままに動かないようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
過去に取りこぼしたものや、今自分ができていないことばかりに意識が向いてしまうようです。ダメな人や無理な状況のことは嫌いになるくらいの強さを持ちましょう。シングルの方は、本音をなかなか見せない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色々な将来性に不安を抱いています。
｜時期｜
12月17日 大事な人を疑ってしまう ／ 12月20日 疲労感
｜ラッキーアイテム｜
パジャマ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞