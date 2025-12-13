12月12日に報じられた、人気6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのLEO（27）と女優・タレントの横田真悠（26）の交際。「週刊文春」は二人の“半同棲”をキャッチし、LEOがBE:FIRSTのメンバーに告白していた交際の内容などを報じた。

【画像】LEOとの交際が報じられた横田真悠

LEOはグループの中心人物として、メンバーからは自然と"兄貴分"として認識されている存在。気負わない自然体のキャラクターがバラエティ番組でも好評で、TBS系『ラヴィット！』には不定期ながら出演を重ねている。日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』の「出川ガール」として知られる横田もまた、現在『ラヴィット！』の木曜レギュラーとして出演している。



LEO（『BE:FIRST』公式SNSより）

Yahoo!ニュースのコメント欄では、『ラヴィット！』の視聴者やBE:FIRSTのファンから、驚きながらも交際を温かく見守る声が多く寄せられた。

あるユーザーは「ラヴィットでも共演しているし、めっちゃお似合い！と思いました。もう大人だし、いいと思う」と交際を祝福。 「びっくりしたけど、れおくんの私生活が充実してるならよかった！BE:FIRSTはアイドルじゃなくてアーティストだし、恋愛しようがしまいが自由」との声にも多くの共感が寄せられた。

「これからも末長くBE:FIRSTの音楽を続けていって欲しいし、その間には恋愛も結婚もあって当然」「人を愛おしく想う気持ちとか切なさとか、ある意味人生経験こそが良いパフォーマンスの糧になると思う」といった、交際が今後のLEOのアーティスト活動の後押しになることを期待するコメントも見られた。

両者の所属事務所は「週刊文春」の取材に対し、「プライベートに関しては本人に任せている」旨をそれぞれ回答している。交際宣言を堂々と行うことを期待する投稿もファンからは寄せられており、今後の対応に注目が集まっている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）