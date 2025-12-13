ºå¿À¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Î®½Ð·èÄêÅª¤â¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡×ÎäÀÅ¤Ê¸«Êý¹¤¬¤ë¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºäËÜ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¡×
¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Îºå¿ÀÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤È¤Î¸ò¾Ä¤òºå¿À¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤È12·î13Æü¡¢°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡12·î2Æü¤ËÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤ò³°¤ì¤¿¤³¤È¤Çµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï7²óÌµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿
¡¡º£µ¨¤«¤éNPB¤Ë¹çÎ®¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤È15»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢²Æ¾ì¤Î2´°Éõ¤ò´Þ¤á¡¢6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.39¡£ÆÃ¤ËÃ¥»°¿¶Î¨11.22¤È¸×¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼K¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤»°¿¶Î¨¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜµå³¦¤ÇÈôÌö¤·¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÀµºÊ¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£6·î¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.01¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖºäËÜÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÇÛµå¡¢ÅÐÈÄ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ëÈë·í¤Ë¤â¡ÖºäËÜÁª¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²Æ¾ì¤Þ¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤â8·î°Ê¹ß¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊø¤·¡¢ºÆ¤ÓÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áê¼ê¤ËÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó»ý¤¿¤º7¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²óÍèµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ê¸«Êý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡×¡Ö·ê¤ÏËä¤Þ¤ë¡×¡Ö¼ã¼êÀèÈ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê²¦¹ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¼ã¸×¤ÎÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤È¤¤¤¨¤ÐºäËÜ¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖºäËÜ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¡×¤È¡¢Ì¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²ò¾Ã¤Î±Æ¶Á¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤ÎÊä¶¯¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]