¡ÚÅê»ñ¤Î¥×¥í¤¬·Ù¾â¡ÛÀ¤³¦·Êµ¤¤Ï¡Ö³ÈÂç¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¡×¤Ø¡Ä2026Ç¯¡¢Åê»ñ²È¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ö3¤Ä¤Î»þ¸ÂÇúÃÆ¡×
À¤³¦·ÐºÑ¤Ï³µ¤Í¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ê¡¢·Êµ¤³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬·Êµ¤È½ÃÇ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¹¤¬¤ë³Êº¹¤Ë¤âºâÀ¯À¯ºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄÍËÜ·û¹°»á¤ÎÃø½ñ¡Ø»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÏÀÅÀ2026¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤Î·Êµ¤È½ÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤Î·øÄ´¤µ¤È¡Ö7¹çÌÜ¡×¤Ë¤¢¤ë³ÈÂç¶ÉÌÌ
2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ·øÄ´¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î·Ê¶·´¶¤ò¸«¤ë¤È¸½ºß¤Ï¤¤¤ï¤Ð·Êµ¤³ÈÂç¤Î¡Ö7¹çÌÜ¡×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤Î´ë¶È³èÆ°¤ÏÄì·ø¤¯¡¢À¸»º¤äËÇ°×¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎËà»¤¤ò½ü¤±¤ÐÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÀ¤³¦¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤Ï·øÄ´ ¡Ê½Ð½ê¡ËBloomberg¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¤Ï¿å½à¤äÊý¸þ¤¬·ÐºÑ¼çÂÎ¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2008Ç¯¤Î¶âÍ»´íµ¡¤ä2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÂç¤¤¯Ä´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÄ¹´üÊ¿¶Ñ100¤ò¾å²ó¤ê·Ê¶·´¶¤Ï²þÁ±Êý¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏG20·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô ¡Ê½Ð½ê¡ËOECD¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ï¡¢²áµî¤Î·Êµ¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Äº¾å¤Î»Ñ¤â¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£·Êµ¤¤ÎÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹¥Ä´¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ä´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬²áÅÙ¤ËÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î»ýÂ³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎäÀÅ¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ
¤â¤Ã¤È¤â¡¢2026Ç¯¤Î·Êµ¤È½ÃÇ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ì¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£2025Ç¯²Æ¤Ë¤Ï²¤½£¡¦ÊÆ¹ñ¤ÇÇ®ÇÈ¤¬ÇÀ»ºÊª²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»ñ¸»¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤ÊÅ·¸õÍ×°ø¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÊª²Á¤ä¾ÃÈñ¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¸øÅªºÄÌ³¤Î½Å¤µ¤Ç¤¹¡£ºÄÌ³¤ÎËÄÄ¥¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸øÅªÉôÌç¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¹¡£²È·×¡¦´ë¶È¤Ï°ìÉô¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥ÈÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤À°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤Ï·Êµ¤¡¦¸ÛÍÑ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËºÄÌ³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÍøÊ§¤¤Èñ¤ÎÁý²Ã¤¬ºâÀ¯Í¾ÎÏ¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¼¡¤Î·Êµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬ÅþÍè¤·¤¿ºÝ¡¢³Æ¹ñ¤ÏÂç·¿¤ÎÄÉ²ÃºâÀ¯¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬½¾Íè¤è¤ê¤â¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¶âÍ»À¯ºö¤À¤±¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÀ¤³¦¤Î·ÐºÑ¼çÂÎ¤ÎºÄÌ³¾õ¶·¡ÊÂÐGDPÈæ¤Î¿ä°Ü¡Ë ¡Ê½Ð½ê¡ËIMF¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯´ü¤Ë³ÈÂç¤·¤¿ºâÀ¯½ÐÆ°¤Î½þ´Ô¡¦¼Ú´¹¤¨¤¬2026Ç¯°Ê¹ßËÜ³Ê²½¤·¡¢ÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤¬À®Ä¹¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·¶½¹ñ¤Ç¤Ï¥É¥ë·ú¤ÆºÄÌ³¤ÎÊÖºÑ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¹ñ¤â¤¢¤ê¡¢FRB¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤è¤ë»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î»Ô¾ì·Ù²ü¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¤Ë¡¢Ï«Æ¯¶¡µë¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡¢°ÜÌ±À©¸Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½Ê¬¤ËÎ®Æþ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼çÍ×¤Ê¶¡µë¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï½ÐÀ¸ÃÏÊÌ¤Ë¸«¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü¡Ê2022Ç¯1·î¤ò100¤È¤·¤Æ»Ø¿ô²½¡Ë ¡Ê½Ð½ê¡ËÏ«Æ¯¾ÊÅý·×¶É¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¸ÛÍÑÅý·×¤ËÉ½¤ì»Ï¤á¡¢ÄÂ¶â¾å¾º°µÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¹â»ß¤Þ¤êÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤ÏÆüËÜ¤ä²¤½£¤Ç¤â¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¹½Â¤Åª¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÂ¶â¡¦Êª²Á¤ÎÆ°¸þ¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤òº¸±¦¤¹¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Êº¹³ÈÂç¤¬¤¢¤È²¡¤·¤¹¤ëºâÀ¯³ÈÄ¥À¯ºö
¤µ¤é¤Ë³Êº¹³ÈÂç¤Ï¡¢ÉÏº¤ÁØ¡¦ÄãÃæ½êÆÀÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤À¯¼£ÅªÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Î¾å¾º¤Ï¹â½êÆÀÁØ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ë²¸·Ã¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë°ìÊý¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄã½êÆÀÁØ¤Î¼Â¼Á½êÆÀ¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¿¯¿©¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡ÏÊÆ¹ñ¡§½êÆÀ³¬ÁØÊÌ¤Î»ñ»º¡¦ÉéºÄ¤Î¹½À®Èæ ¡Ê½Ð½ê¡ËFRB¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¡Î¿ÞÉ½6¡Ï¾ÃÈñ¤ËÀê¤á¤ë¹â½êÆÀ¼Ô10¡ó¤Î³ä¹ç ¡Ê½Ð½ê¡ËFRB, Bloomberg¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¤½¤ÎÉÔËþ¤ÏÁªµó¡¦À¯ºöÍ×µá¤È¤·¤ÆÊ®½Ð¤·¡¢¸ºÀÇ¡¦°ÜÅ¾¡¦ÊÝ¸î¼çµÁ¡¦²Á³Êµ¬À©¤Ê¤ÉºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤Ê½èÊýäµ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤È¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊ¬ÇÛ¤Î¤Ò¤º¤ß¤¬¤â¤¿¤é¤¹µ¢·ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î°µÎÏ¤¬À¯ºöÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï·Êµ¤¤¬·øÄ´¤Ç¤â2026Ç¯¤ËÃæ´ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢³Êº¹À§ÀµÍ×µá¤¬ºâÀ¯¤ò»É·ãÊý¸þ¤Ø·¹¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤ÏÀ®Ä¹·¹¸þ¤ò°Ý»ý
À¤³¦¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÍø²¼¤²¡¢²¤½£¤ÏÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á¸å¤ÎÍÍ»Ò¸«¡¢ÆüËÜ¤ÏÍø¾å¤²¤È¡¢¼çÍ×Ãæ¶ä¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½7¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦À®Ä¹¤ÏÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢IMF¤Ï2025Ç¯3.2¡ó¡¢2026Ç¯3.1¡óÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ºö¤Î¡ÈÈóÆ±´ü²½¡É¤Ï°ÙÂØ¤ä»ñËÜ¥Õ¥í¡¼¤ÎÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢²áÅÙ¤Ê·Êµ¤¼ºÂ®¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½7¡ÏÆüÊÆ²¤¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î¿ä°Ü ¡Ê½Ð½ê¡ËBloomberg¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
°ìÊý¤Ç¡¢¶âÍøµÞÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ô¾ì¤¬ºâÀ¯±¿±Ä¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¡ÖºÄ·ô¼«·ÙÃÄ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¿¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊÄ¹´üºÄ¤ò»ý¤Ä´ü´Ö¥ê¥¹¥¯¤ÎÂÐ²Á¡¿Ä¹´ü¶âÍø¢âÀè¹Ô¤¤ÎÃ»´ü¶âÍøÊ¿¶Ñ¡Ü¥¿¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤¬¾å¿¶¤ì¤·¡¢ÄÌ²ß°Â¡¦Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¡¦ºÄ·ô²Á³ÊµÞÍî¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤ßÆÀ¤Þ¤¹¡£
Åµ·¿Îã¤¬2022Ç¯¤Î±Ñ¹ñ¡Ö¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¸ºÀÇ¤òÃì¤È¤¹¤ëºâ¸»¼êÅö¤Æ¤ÎË³¤·¤¤Í½»»°Æ¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤«¤é±ÑºÄÍø²ó¤ê¤¬µÞÆ¤·¡¢Ç¯¶â¤Ë¤ÏÄÉ¾ÚÈ¯À¸¤ÈÂ»¼º²óÈò¤ÎÇä¤êÏ¢º¿¤¬ÇÈµÚ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±ÑÃæ¶ä¤¬Î×»þ¤ÎÄ¹´ü¹ñºÄÇãÆþ¤Çµ¡Ç½ÉÔÁ´¤òÄÃÀÅ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Öµ¬Î§ÉÕ¤±¡×¤È¤ÏÃê¾ÝÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÍø¡¦ÄÌ²ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ÇÀ¯ÉÜ¤ËÀ¯ºö½¤Àµ¡Êºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ä·×²è¤ÎÎý¤êÄ¾¤·¡Ë¤òÇ÷¤ëºîÍÑ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ÈÄ¥Åª¤ÊºâÀ¯¤¬»Ô¾ì¤Î¿®Ç§¤òÂ»¤Ê¤¦¶ÉÌÌ¤Û¤É¡¢¥¿¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎµÞÊÑ¡á¼ÚÆþ¥³¥¹¥È¤ÎÂ¨»þ¾å¾º¤È¤¤¤¦¡È¸«¤¨¤Ê¤¤À©Ìó¾ò·ï¡É¤¬À¯ºöÁªÂò¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ÄÍËÜ ·û¹°
¼¹¹ÔÌò°÷
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò