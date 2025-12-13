CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åê»ñ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î½÷À­¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì1500Ëü±ßÊ¬¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤òÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿½÷¤¬¿·¤¿¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÅê»ñ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡É¤Î½÷À­¤ò´Æ¶Ø¡ÄÍ¶¤¤½Ð¤·¤ÆÍ¶²ý¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¿·¤¿¤Ë27ºÐ½÷¤òÂáÊá¡¡°¦ÃÎ¸©·ÙÀ¾·Ù»¡½ð

¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¢Çß¸¶¾æÍºÍÆµ¿¼Ô41ºÐ¤éÃË4¿Í¤¬¡¢¤³¤È¤·6·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç32ºÐ¤Î½÷À­¤òÏ¢¤ìµî¤ê¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó¤ª¤è¤½1500Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤ÏSNS¤ÇÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î½÷À­¤Ë¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤­¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¸½¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢Í¶²ý¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂçºåÉÜÉÙÅÄÎÓ»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢°ÂÆ£Í³²ÂÍÆµ¿¼Ô27ºÐ¤ò¿·¤¿¤ËÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï°ÂÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤·¤¿4¿Í¤ÎÃË¤ä½÷À­¤È¤Î´Ø·¸À­¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£