YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤¬¡¢¡Ö³ÚÅ·¤Ïµð³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¾å¤ËÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê·Ð±Ä¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¥À¥á²ñ¼Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë·Ð±Ä´íµ¡¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶âÍ»»ö¶ÈºÆÊÔ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö³ÚÅ·¤ÏÀµÄ¾¡¢º£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤Îµð³Û¤ÊÀÖ»ú¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ä³ÚÅ·¥«ー¥É¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»»ö¶È¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ç¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï7,200²¯±ß¡¢Íø±×¤Ï1,200²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï³ÚÅ·¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤Î3³ä¶¯¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¥É¥ëÈ¢»ö¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤¬¤³¤Î¶âÍ»»ö¶È¤ÎÍø±×¤òÁ´¤Æ¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¤Û¤É¤ÎÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£»Ô¥Îß·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤Ï2020Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¤ÇÎß·×1Ãû4,000²¯±ß¤â¤Î±Ä¶ÈÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç³ÚÅ·¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â5Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Îµð³Û¤ÎÀÖ»ú¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÚÅ·¤ÏËÜÍè¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÍ¥ÎÉ¤Ê¶âÍ»»ö¶È¤Î³ô¼°¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
º£²ó¤Î¶âÍ»»ö¶ÈºÆÊÔ¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¡¢³ÚÅ·¥«ー¥É¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤ò°ì¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô¼°¤òÇäµÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»Ô¥Îß·»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÖÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤·Â³¤±¤ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Íø±×¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½ªÅª¤Ë²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î³ÚÅ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ö¶È¤ò¹õ»ú²½¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×¤¹¤ë¤«¤Î·èÃÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤ò»Å³Ý¤±¤ëºÝ¤ÏÉ¬¤ºÂ»ÀÚ¤ê¥é¥¤¥ó¤òÀßÄê¤·¤í¡×¤È¡¢³ÚÅ·¤Î»öÎã¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð±Ä¾å¤Î¶µ·±¤òÄó¼¨¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun