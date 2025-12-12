『ドクターX』、スタジオドラゴン制作で韓国リメイク決定 主演は『涙の女王』キム・ジウォン
テレビ朝日で2012年より放送された医療ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』が、韓国リメイクされることが決定した。制作は、大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』などで知られる韓国大手制作会社スタジオドラゴンとスタジオS（SBSドラマスタジオ）が担当。テレビ朝日はリメイク契約を締結し、制作が正式にスタート。さらに、2026年には韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることも決定した。
同作は、2012年に放送を開始して以来、連続ドラマとして7シリーズを展開し、昨年には劇場版も公開。天才的な腕を持つフリーランスの外科医・大門未知子（演：米倉涼子）が、病院や組織の権威に屈せず、自らの信念に従って患者を救う姿を描き、名セリフ「私、失敗しないので。」とともに多くの共感を呼んだ。
全シリーズの平均視聴率は個人11.6％、世帯20.4％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録し、東京ドラマアウォード優秀賞、エランドール賞、橋田賞など、数々の賞を受賞している。
韓国版では、『ドクターX：白いマフィアの時代』と題し、医療の世界を舞台にした社会派サスペンス“メディカル・ノワール”としてリメイクされる。日本版の大門未知子にあたる主人公ケ・スジョン役には、大ヒット韓国ドラマ『涙の女王』に主演した、俳優キム・ジウォンを起用。また、神原晶にあたる名医紹介所の所長チャン・ヒスク役には、映画『パラサイト 半地下の家族』などで知られる俳優イ・ジョンウンが決定した。人気・実力ともに確かなキャストがそろい、作品を一層魅力的に彩り、監督は『悪鬼』などを手がけたイ・ジョンリム氏が務める。
内山聖子エグゼクティブプロデューサーは「『ドクターX』はシリーズ当初より海外で多くの人が見てくださる作品でしたが、自身としては、世界各国でローカライズされる『ドクターX』を見たいとずっと願っておりました。何年も前から韓国や北米のプロデューサーの方々ともリメイクの話をしましたが、この度素晴らしいキャスト、スタッフで成立してうれしいです。“世界中にドクターXはいる”と信じています。オリジナル作品のプロデューサーとしても、『ドクターX』のファンとしても、楽しみにしています」とコメントしている。
■番組概要
タイトル：ドクターX：白いマフィアの時代
監督：イ・ジョンリム
脚本：ピョン・ソングン
キャスト：キム・ジウォン、イ・ジョンウン、ソン・ヒョンジュ、キム・ウソク
放送時期：2026年放送予定
放送局：SBS 新金土ドラマ枠
制作：Studio S、Studio Dragon、High Zium Studio
