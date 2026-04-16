DJIは4月16日、小型ジンバルカメラの新製品「Osmo Pocket 4」を発表した。2023年10月に発表した「Osmo Pocket 3」の改良版。自撮り用途の多さを受け、人物を透明感のある明るく健康的な肌表現で撮影できる美肌フィルター機能を新たに追加。2つのボタンを新たに追加し、ワンタッチで2倍のロスレスズームに切り替えられるようにした。4K/240fpsのスローモーション動画に対応したほか、10-bit D-Log1への対応で映画のような深みのある