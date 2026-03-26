BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ] 0 - 2 [ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第4日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子ダブルス1回戦で、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフと第2シード