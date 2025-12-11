この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI関連の最新情報を発信するYouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Googleの無双AI】無料で使えるNotebookLM完全ガイド2025年12月最新版！」と題した動画を公開した。動画では、Googleが提供する無料のAIアシスタント「NotebookLM」の概要と、その多彩な機能について解説している。



NotebookLMは、PDFやウェブサイト、YouTube動画、画像、音声ファイルといった様々なデータを「ソース」としてアップロードすると、AIがその内容を要約して仮想の「ノート」を生成するツールである。動画では、このツールが単なる要約に留まらない点を強調する。生成されたノートについてAIとチャット形式で質問できるほか、読み込んだ情報をもとに解説音声や動画、スライド、インフォグラフィック、さらには学習用のテストや暗記カードまで自動で作成できるという。



特に注目すべきは、2025年秋から冬にかけて行われた過去最大級のアップデートで追加された機能群だ。ミライ氏は、ネット上を自動で巡回し、指定したテーマに関する膨大な情報を収集・整理してレポートを作成する「Deep Research機能」や、モバイルアプリの大幅な機能強化などを挙げた。これにより、PCだけでなくスマートフォンでも高度な情報整理やコンテンツ生成が可能になったと説明する。



また、NotebookLMは入力されたデータのみを元に回答を生成するため、一般的なAIチャットで見られるような「ハルシネーション（事実に基づかない情報の生成）」が起こりにくいのが特徴だという。回答には引用元が明記されるため、情報の信頼性を確認しやすい点も大きなメリットだと氏は指摘した。



動画では、これらの機能を実際に操作しながら、基本的な使い方から応用テクニックまでを3つの章に分けて紹介している。情報収集や学習、資料作成のあり方を根本から変える可能性を秘めたNotebookLM。その進化し続ける機能を一度試してみてはいかがだろうか。