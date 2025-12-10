スパイダー急反発、清水建が「Ｓ＋Ｒｅｐｏｒｔ」を本格導入へ◇ スパイダー急反発、清水建が「Ｓ＋Ｒｅｐｏｒｔ」を本格導入へ◇

スパイダープラス<4192.T>が急反発している。同社は９日取引終了後、自社のデジタル帳票機能をメインとした「Ｓ＋Ｒｅｐｏｒｔ」が、清水建設<1803.T>の全面的な支援のもと、現場での試行を経て設備試運転帳票に標準対応し、本格的に導入されることになったと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



清水建の名古屋支店での先行プロジェクトでは、残業時間の削減や是正確認業務の効率化など生産性向上につながることが確認され、本格導入に至ったという。スパイダーは今後も清水建をはじめとする各社との強固なパートナーシップを通じた機能改善を続けるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS