現役ドラフトで佐藤直樹を放出したソフトバンク

常勝軍団に衝撃の事実が判明した。9日に行われた「第4回現役ドラフト」で、ソフトバンクは2019年ドラフト1位の佐藤直樹外野手を放出した。これにより、2010年代にドラフト1位で入団した選手のうち、来季もチームに残ることが確実視されるのは、たった1人という驚くべき事態となっている。

2019年のドラフト会議で1位指名を受け、JR西日本から入団した佐藤直。強肩と俊足を武器に1軍定着を狙ったが、厚い選手層の壁に阻まれた続けた。だが、今季はキャリアハイの104試合に出場し、打率.239、5本塁打18打点、10盗塁といずれも自己最高の成績を残していただけに、驚きの放出劇となった。

リーグ連覇を果たすなど、常勝を誇るソフトバンクは毎年、チーム内の競争が激しい。血の入れ替えは、かつての「ドラ1」たちも対象となっている。既にに2011年ドラフト1位の武田翔太投手が戦力外を通告されており、韓国でのプレーが決まった。2012年ドラフト1位で最多勝の実績を持つ東浜巨投手は、今季7登板に終わったことから出場機会を求めてFA宣言した。

東浜の去就次第では、2010年から2019年までの10年間のドラフト1位入団選手で、チームに残るのは2014年1位の松本裕樹投手ただ1人となる可能性がある。山下斐紹捕手、高橋純平投手、吉住晴斗投手は既に現役を退いており、加治屋蓮投手、田中正義投手、甲斐野央投手はすでに他球団へ移籍した。唯一の“生き残り”となる可能性がある松本裕は、今季リリーフとして39ホールドと奮闘している。

2020年代に入団した若手の中でも、2021年ドラフト1位の風間球打投手が戦力外通告を受けた。常勝軍団のソフトバンクの厳しさと、新陳代謝の激しさが浮き彫りとなった今オフとなっている。（Full-Count編集部）