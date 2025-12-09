12月7日放送のバラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）にて、TOKIOメンバー不在での“新企画”が放送。この日出演した“新戦力メンバー”に熱い視線が注がれているようだ。

この日は、「DASH島 造船計画」と新企画の「DASH100人食堂」（以下、100人食堂）が放送された。

「100人食堂は、地域の祭りやイベントが激減した過疎化の町に活気を取り戻してもらうため、町の人を100人集め、地元自慢の食材を使って即興アイディア料理を振舞うという企画です。SixTONESの森本慎太郎さんと郄地優吾さん、なにわ男子の藤原丈一郎さんと大橋和也さんの4人が、山口県阿武町を訪れ、地元の人たちと交流しました。ただ、城島茂さんが『DASH島』に出たものの、100人食堂には城島さん、松岡昌宏さんの元TOKIOメンバーは出演しませんでした」（スポーツ紙記者）

新企画にTOKIOメンバーが不在だったことは大きな話題となった。一方、Xでは新メンバーに対するこんな声も相次いだ。

《あまりよく知らなかった方だが郄地くんて人、凄く性格も良さそうだし能力高くて素晴らしい》

《郄地くん即戦力すぎてほんとにすごい アウトドアとか得意なのは知ってたけど、適応力がすごい》

《郄地くんがこれほどまでにハイスペであることを初めて知ることができて、今回めちゃくちゃよかったな》

郄地は11月9日放送の企画「木造DASH」で番組に単独で初出演したが、今回は「100人食堂」と「DASH島」の両方に参加する大抜擢となった。

「100人食堂では、地元の人に教わってサザエの身をスムーズに取ったり、食材を調理する合間に特製ソースを作るなど、手際よく作業していました。また、二級小型船舶操縦士免許も持つ郄地さんは、DASH島で手作り木造船に乗り込むと、風の流れなども意識しながら操縦し、自分の強みを発揮していたのです。

もともと、手先が器用で料理も得意な多才さがSixTONESファンに認知されていましたが、今回の活躍で番組との相性のよさに気づく視聴者も多かったのでしょう」（芸能記者）

SixTONESでは、森本が「DASH村」や「DASH巨大食堂」、「0円食堂」などの企画に多数出演し、八面六臂の活躍を見せている。今回、郄地も加わり、SixTONESの日本テレビでの活躍が際立っているようだ。

「2025年4月から、日曜日の午後9時にSixTONESの冠バラエティ番組『Golden SixTONES』がスタートしました。3月の日本テレビの改編説明会では、コンテンツ戦略局総合編成センター部長の江成真二氏が、『SixTONESの皆さんに大暴れしていただいて、最強の日曜日を作っていきたい』と、6人に期待を寄せるコメントをしていました。

2026年1月1日の夜には『Golden SixTONES』の3時間スペシャルの放送が決定し、日本テレビのSixTONESに対する期待値の高さがうかがえます」（同前）

『鉄腕DASH』は放送30周年を迎えた。出演者の国分太一の降板や草間リチャード敬太の活動休止などにより逆風が吹く今、郄地は番組の起爆剤となれるだろうか。