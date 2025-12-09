＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にデルタフライ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にデルタフライ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



８日の取引終了後に、米国で臨床試験を実施中の「ＤＦＰ－１０９１７」に関連する開発パイプラインの治験最新情報を発表。急性骨髄性白血病患者を対象に実施中のＤＦＰ－１０９１７単剤の臨床第３相比較試験は中間解析に必要なデータがそろったことから、安全性独立委員会へデータを提出したとしている。また、「ＤＦＰ－１０９１７」のＰＥＤ（ポリエチレングリコール）誘導体である「ＤＦＰ－１４９２７」に関しては、膵臓がん患者を対象に拡大臨床試験を実施する予定とした。



これらを受けて、この日の同社株には朝方から買いが殺到。カイ気配でスタートすると、その後は気配値を切り上げる展開で、一度も寄ることなくストップ高の６０１円水準でカイ気配となっている。午後２時時点でなおも買いが入っており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS