韓国発スキンケアブランド「GASH」日本ローンチ！注目のエアバブルマスク登場

韓国で爆発的な人気を誇るスキンケアブランド「GASH」が、2025年12月1日に日本にローンチ！新発売された「GASH エアバブルCDSマスク」は、独自のAir Bubble CDS Mask技術により、10秒でハリ・ツヤ・うるおいをチャージできる画期的なアイテム。乾燥やくすみ、敏感肌のケアまで、効果的にアプローチし、韓国国内で大ヒットした実力派マスクがついに日本上陸です。

韓国発「GASH」エアバブルマスクの魅力



GASH エアバブルCDSマスク

「GASH」は、「革新は処方の変化から始まる」という理念のもと、肌に高い効果をもたらす製品を開発してきました。

その代表作が「エアバブルCDSマスク」。微細化された成分が角質層まで浸透し、10秒塗布するだけでハリ・ツヤ・うるおいを実感。

乾燥が気になる季節や、忙しい朝でも素早くケアできる手軽さが魅力です。さらに、肌に優しい成分が配合されており、敏感肌の方でも安心して使えます。

ANELA BEAUTY美容液が進化♡数量限定HOLIDAY SETで“年齢サイン*¹”にアプローチ

GASHマスクシリーズの多彩なラインアップ



GASH エアバブルCDSマスク P MELAゼロ

GASH エアバブルCDSマスク トリプルSリペア

GASH エアバブルCDSマスク UV-アクアボム

「GASH」のマスクシリーズは、全4種類。それぞれの肌悩みに対応した特徴的な処方が施されています。

乾燥や外部刺激でゆらぎがちな肌を整える「トリプルSリペア」、くすみをケアして透明感を引き出す「MELAゼロ」、濃密な保湿を与える「UV-アクアボム」、そして肌のハリを与える「エアバブルCDSマスク」。

全てのマスクが、肌表面のキメを整え、内側からうるおいをチャージ。肌質に合わせて選べるので、どんな肌悩みもカバーできます。

日本でも手に入る！GASHの先行発売情報



「GASH」は2025年12月1日より、ロフト、PLAZA、＠cosme STORE、ドン・キホーテ、マツキヨラボなどの主要バラエティショップで先行販売が開始されます。

価格は3,476円（税込）で、80mlの大容量で長期間使用可能。さらに、2026年1月1日からは、その他のバラエティショップにも順次展開される予定です。

日本で手に入れることができるので、早速チェックしてみましょう。

GASHで美肌を手に入れるチャンス



「GASH」のエアバブルCDSマスクは、韓国での大ヒットを受けて日本に上陸した注目のスキンケアアイテム。乾燥やくすみ、肌のゆらぎに対応する各種マスクが、手軽に美肌をサポートしてくれます。

さらに、日本のバラエティショップでも取り扱いが始まるので、ぜひこの機会に試してみてください。韓国発の最新スキンケアで、毎日の肌ケアを格上げしましょう♪