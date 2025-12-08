バレーボール西田有志＆古賀紗理那さん、第1子誕生を報告「沢山のサポートのおかげで乗り越えることができました」
バレーボール選手・西田有志（25）の妻で、元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（29）が、第1子を出産した。8日に双方のインスタグラムを通じて報告した。
【動画】妊娠中の古賀紗理那さん、ふっくらお腹で夫と近況トーク「最近、胎動すごい」
2人は誕生した子どもの足のショットとともに「先に報告してしまいましたが。元気に西田家の元に来てくれました 母子共に元気です！」と発表。「出産に関わっていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます。初めての事で、不安だらけでしたけど沢山のサポートのおかげで乗り越えることができました。本当にありがとうございます！」とつづった。
古賀は佐賀県神埼郡生まれ。熊本・大津中学3年時に全国都道府県対抗中学バレーボール大会でJOC・JVAカップを受賞。オリンピック有望選手に選ばれ、将来を嘱望された。2013年、熊本信愛女学院高校2年時に日本代表メンバーに初選出。2015年にNECレッドロケッツに入団し、2015／16V・プレミアリーグで最優秀新人賞を受賞した。同年、リオオリンピックの日本代表最終メンバーから落選したことをバネに、2021年の東京オリンピックにエースとして出場、2022年から代表主将を務めた。プライベートでは2022年大みそかに男子代表の西田有志との結婚を発表した。
