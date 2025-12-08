Ï¢Íí¤Ï¡Ö¥«¥Í¤ÎÌµ¿´¡×¤Î¤È¤¤À¤±¡Ä¡ª»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎËå¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¡Ö°¥¤·¤¹¤®¤ëÊì¤È¤Î»×¤¤½Ð¡×
y»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»³¾åÈï¹ð¤ä²ÈÂ²¤é¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤ÎÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤¬²ÈÂ²¤ÎÃç¤ò°ú¤Îö¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¡Ø»¦¤µ¤ì¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ä¡ª»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎËå¤¬Ë¡Äî¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¸¥¶â¤Ç²õ¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¼ÂÁü¡×¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿»³¾å²È¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
Ëå¤ò¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤è¤¦¡×¤ÈÊì¿Æ¤òÀâÆÀ
2022Ç¯7·î¡¢Áªµó±þ±çÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬ÆàÎÉ¡¦ÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤Ç»¦³²¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£2025Ç¯10·î28Æü¤«¤éÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45ºÐ¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ï¡¢12·î4Æü¤ËºÇ¸å¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
11·î19Æü¤ÎËå¡¦M¤µ¤ó¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¡¦Y¤µ¤ó¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÆþ¿®¡¢Â¿³Û¸¥¶â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ì²È¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤¬¾Ü¤·¤¯¸ì¤é¤ì¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎM¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤¿14ºÐ¤ÎM¤µ¤óÂÐ¤·¡¢Y¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¥«¥Í¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¡×
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö»ñ³Ê¤¬¼è¤ì¤ëÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤â¹ð¤²¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âM¤µ¤ó¤Ï¡¢·»¤äÇìÉã¤Î»Ù¤¨¤ÇÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤ò²Ì¤¿¤¹¡£M¤µ¤ó¤ÏË¡Äî¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÊÖ¶â¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢S¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å°Ìé¤¬¡ØM¤òÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤è¤¦¡Ù¤È¡ÊÊì¿Æ¤ò¡ËÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Å°Ìé¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
³ØÈñ¤Ï¾©³Ø¶â¤ä¿ÆÎà¤Î±ç½õ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¡¢Y¤µ¤ó¤â¼õ¸³ÈñÍÑ¤Ê¤É°ìÉô¤òÉéÃ´¤·¤¿¡£M¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â´¶È»þ¤Ë¤ÏÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤â¼õ¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Y¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥«¥Í¤ÎÌµ¿´¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·»¤Î´½¤ÎÁ°¤Ç²ù¤·¤½¤¦¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¡Ê¥«¥Í¤ÎÌµ¿´¤Ï¡ËÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¤¬¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÏ¹ÒÈñÍÑ¤Ï¤Û¤«¤Î¿®¼Ô¤ËÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£²ÈÄÂ¤Ï£²¡Á3¥õ·î¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬»à¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÃÇ¤ë¤È»ä¤ÎÏÓ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤°ú¤¤º¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£¿É¤«¤Ã¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ»´¤á¤À¤Ã¤¿¡£
²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤éÊì¤¬Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥«¥Í¤òÌµ¿´¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡£»ä¤Ë¤Ï´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¡ØÊ§¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ÎÊì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£Êì¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿Åý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤À¡£
Êì¿Æ¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡¢Êì¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÆÍ¤Êü¤·¤¿¡×
M¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤´¤í¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»³¾åÈï¹ð¤Ï¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏS¤µ¤ó¤ÈY¤µ¤ó¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÃç¤Ï´°Á´¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2015Ç¯¡¢S¤µ¤ó¤Ï¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÖS¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï»ä¤ÈÊì¤ÈÅ°Ìé¤¬·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿»þ´Ö¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù»¡´±¤¬°äÉÊ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ó¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤È¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å°Ìé¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢Éþ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ø·ì¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆØÖÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Å°Ìé¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê£Í¤µ¤ó¡Ë
ÄÌÌë¤ÎÌë¤â¡¢·»¤Î°äÂÎ¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤º¡¢¡Ö²ù¤·¤½¤¦¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈM¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
£Í¤µ¤ó¡ÖË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë£Ó¤ÏÅÅµ¤Âå¤ò¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¤Ï£Ó¤Î¾ã³²Ç¯¶â¤Î¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Øº£·î¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Íè·î¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£Êì¤Ï»ä¤«¤é¤ª¶â¤òÌµ¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤¬¤¯¤ì¤¿¤ª¥«¥Í¤À¤«¤éÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¡Ä¡Ä£Ó¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ª¥«¥Í¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÛ¸î»Î¡ÖÅÅµ¤Âå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡©¡×
£Í¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë½ÎÏ¤¬¹ó¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¸åÆü¡¢»³¾åÈï¹ð¼«¿È¤â¡¢·»¤Ë¥«¥Í¤òÂß¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹ÁªÂò»è¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈË¡Äî¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
·»¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë
Áòµ·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤âµìÅý°ì¶µ²ñ¤È»³¾åÈï¹ð¤È¤Î´Ö¤Ç¤¤¤µ¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¸øÈ½¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶¡½Ò¤¬»³¾åÈï¹ð¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê¶µÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ë¡ØÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÊÅý°ì¶µ²ñ¼°¤ÎÁòµ·¡Ë¼°¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´½¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤³¤í¤Î£Ù¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¼¤¯ÀäË¾¤·¡¢¡ÖÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Á´¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¡×¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£»³¾åÈï¹ð¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·»¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·»¤¬À¸Á°¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¡Ê¶µÃÄ¤«¤é¸¥¶â³Û¤Î°ìÉô¤Î¡Ë¥«¥Í¤òÊÖ¶â¤µ¤»¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££Í¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ô¤¤Ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í»³¾åÈï¹ð¤¬M¤µ¤ó¤Î²È¤ËÍè¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÄ¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1²ó¥á¡¼¥ë¤ò¸ò¤ï¤¹ÄøÅÙ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö·ïÄ¾Á°¡¢2021Ç¯Ëö¤´¤í¡¢·»Ëå¤Î´Ö¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸¡»¡´±¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£Í¤µ¤ó¡Ö¡Ø²¶¤¬Âß¤·¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¸¡»¡¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤ª¥«¥Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×
£Í¤µ¤ó¡Ö´ª°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
S¤µ¤ó¤ÎË¡»ö¤Ç¤Î¹áÅµ¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¤¤¤µ¤«¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¡»¡¡ÖÎáÏÂ3¡Ê2021Ç¯¡ËÇ¯Ëö¤´¤í¡¢Èï¹ð¿Í¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡ØÆâÍÆ¤ÇÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×
£Í¤µ¤ó¡ÖÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï7²ó´÷¤Î»þ¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤È¤¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¸¡»¡¡Ö¡Ê»³¾åÈï¹ð¤Î¥á¡¼¥ëÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡Ë¡Ô¤¢¤È¤Ç¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤¤¤¦¤Ê¤è¡£¤¸¤ã¤¢¤Ê¡Õ¡×
£Í¤µ¤ó¡Ö¤½¤ì¤ÇÉÔÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤Æ
¤³¤Î¤³¤í¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼êÀ½½Æ¤ÎÀ½Â¤¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÃù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡×¤È¼Â¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢½Æ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤ËÌó200Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤âË¡Äî¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£ÅöÆü¤ÎÌë¡¢ÇìÉã¤Î²È¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿M¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØÆÃÄê¤ÎÃÄÂÎ¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Åý°ì¶µ²ñ¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¤¬¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©¡× ¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ¼óÁê¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤Îµ¡´Ø»æ¤ÎÉ½»æ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£Êì¤ÎËå¤â¿®¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÇÊì¤«¤éÁªµó¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¡ÊÉ¼¤ò¡ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£UPF¡Ê¶µÃÄ¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡Ë¤ÎÆ°²è¤â¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¸«¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡× ¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¡ÖÉ½»æ¤Ï»¿Èþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ó¤¸¡©¡×
M¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÊÛ¸î»Î¡ÖËå¤«¤é¤Î»Ù±çÍ×ÀÁ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¡©¡×
M¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¾Ú¸À¤À¡£
ºÇ¸å¤ËÊÛ¸î»Î¤«¤é¡ÖÅ°Ìé¤µ¤ó¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¾å²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈM¤µ¤ó¤ËÌä¤¦¤¿¡£
ÀäË¾¤È¶ìÏ«¤ÎÃæ¤ÇÅ°Ìé¤Ï»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿
¡ÖÊì¤ÎÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤Î¸¥¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄí¤ÏÇË»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ä¤¿¤Á·»Ëå¤Ï¡Ë¸øÅª¤Ë¸À¤¨¤ÐÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁêÃÌÀèÁë¸ý¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤òÃ¦²ñ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¸¥¶â¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤¤¤¦Èï³²¼Ô¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤¬Æþ¿®¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÁë¸ý¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤ÏÀ®¿Í¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¸¥¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅþÄì¸ý½Ð¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹çË¡Åª¤Ë¤ÏÅþÄì²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÀäË¾¤È¶ìÏ«¤ÎÃæ¤ÇÅ°Ìé¤Ï»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×
Ëå¤Î¾Ú¸À¤ò¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï³Û¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢¥¸¥Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¡»¡¤«¤é¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÉü½²¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿£Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éü½²¤¹¤ë¤è¤ê¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ä¡ÄÉü½²¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¸¡»¡¡Ö¤É¤ó¤ÊÉü½²¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
M¤µ¤ó¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤òÌµ¤¯¤¹¡×
¸¡»¡¡Ö¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡©¡×
M¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
M¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤â¸¥¶â¤ÎÊÖ¶âÀÁµá¤ä£Ù¤µ¤ó¤ÎÃ¦²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¿¤¤¡¢¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Í¤µ¤ó¤Ï·»¡¦»³¾åÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®³Ø¹»2Ç¯¤Î¤³¤í¡¢»ä¤Ï²ÙÊª¤¬½Å¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬¡ËÅ°Ìé¤Î¤³¤È¤òÅØÎÏ²È¤Ç¤Þ¤¸¤á¤Ê»Ò¤È¤Û¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ëý¤Î·»¤À¤Ã¤¿¡£10Âå¸åÈ¾¤Î»þ¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ²È½Ð¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢°ìÈÕÃæÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ÊÛ¸î»Î¤¬¡ÖÅ°Ìé¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤Ë²È¤ò¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©¡× ¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²È¤ò½Ð¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈM¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬²È¤ò½Ð¤¿¤éÊì¤¬·»¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¡£
»ä¤Î¤³¤È¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©
ºÛÈ½´±¤«¤é¡ÖÊì¿Æ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡ÖÊì¿Æ¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥±¡¼¥¤ò°ì½ï¤Ë¾Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£»ä¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤â½¡¶µ³èÆ°¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤³¤È¡£¡ÊÊì¤Ï¡Ë£Ó¤ÈÅý°ì¶µ²ñ¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤ÇÊì¿Æ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤â°¤¤¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ê»ä¤¬¡Ë14ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¡ÊÁÄÉã¤¬¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø»ä¤Î¤³¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊì¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£É¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¿É¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤â£Í¤µ¤ó¤È»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢£Ù¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ËÈó¾ï¤Ë¤Ä¤é¤¤Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Î¿®¶Ä¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êì¿Æ¤âÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈY¤µ¤ó¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ò¤Ù¤¿¡£M¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÖ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·»¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
11·î18Æü¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ÇY¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬²Ã³²¼Ô¡×¤È¾Ú¸À¤·¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢Æþ¿®¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¿®¶Ä¤¬¡¢²ÈÂ²¤òÉÏº¤¤ÈË½ÎÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â¤È¤¤¤¦¶§¹Ô¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£Ã¯°ì¿Í¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î°Ç¤¬²þ¤á¤ÆË¡Äî¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ö±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¿®¼Ô¤¬·ãÇò¡ªµìÅý°ì¶µ²ñ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡ÖÉûÂç¿Ã¡×¤ÎÌ¾Á°¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡£
¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¡Ö±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¿®¼Ô¤¬·ãÇò¡ªµìÅý°ì¶µ²ñ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡ÖÉûÂç¿Ã¡×¤ÎÌ¾Á°