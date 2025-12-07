¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¿©»ö»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡¡Ç¯²¼¤Î2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Æ¥È¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬7Æü¡¢TBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°9¡§54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢·ëº§¡¦Ç¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ°²è¤Ç¡È·ëº§¡õÇ¥¿±¡É¤òÊó¹ð¡Ä¸½¾õÌÀ¤«¤·¤¿¾¾Â¼º»Í§Íý
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤é¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ö¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¤Î¡Ë¤ªÆó¿Í¤«¤é¤â¸æ½Ëµ·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢·ëº§¼°¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áá¤á¤Ë¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£Ç¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤Ç¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÌó2Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌ¿Í¤Ê¤¬¤é¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´É±¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î°ìÈÌ¤Î¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹²¦»Ò¤Ç¤¹¡£ÍÎÍü²¦»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¤¿¤À¤Î°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦Æ£ºéÆä¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Æ¥È¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¾¾Â¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì£³Ð¤¬¡×¤È¤±¤í¤ê¡£¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¡¦Ç¥¿±¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡¢1992Ç¯8·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2011Ç¯8·î21Æü¤ËÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£12Ç¯2·î¤Ë¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±´ü¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê20Ç¯10·îÂ´¶È¡Ë¡¢¶¶ËÜÆà¡¹Ì¤¡Ê17Ç¯2·î¤ËÂ´¶È¡¦·ÝÇ½³¦°úÂà¡Ë¡¢¾¾Â¼¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£21Ç¯7·î¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¡£¤Þ¤¿¡¢15Ç¯3·î¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØCanCam¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ°²è¤Ç¡È·ëº§¡õÇ¥¿±¡É¤òÊó¹ð¡Ä¸½¾õÌÀ¤«¤·¤¿¾¾Â¼º»Í§Íý
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤é¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ö¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¤Î¡Ë¤ªÆó¿Í¤«¤é¤â¸æ½Ëµ·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢·ëº§¼°¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áá¤á¤Ë¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£Ç¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤Ç¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÌó2Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌ¿Í¤Ê¤¬¤é¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´É±¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î°ìÈÌ¤Î¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹²¦»Ò¤Ç¤¹¡£ÍÎÍü²¦»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¤¿¤À¤Î°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¡¦Ç¥¿±¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡¢1992Ç¯8·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2011Ç¯8·î21Æü¤ËÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£12Ç¯2·î¤Ë¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±´ü¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê20Ç¯10·îÂ´¶È¡Ë¡¢¶¶ËÜÆà¡¹Ì¤¡Ê17Ç¯2·î¤ËÂ´¶È¡¦·ÝÇ½³¦°úÂà¡Ë¡¢¾¾Â¼¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£21Ç¯7·î¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¡£¤Þ¤¿¡¢15Ç¯3·î¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØCanCam¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£