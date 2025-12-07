FREAK’S STORE×ハリー・ポッター♡25周年記念スウェット全8型登場

世界的人気ファンタジー『ハリー・ポッター』シリーズの公開25周年を記念し、FREAK’S STOREがコラボレーションスウェットをリリース♡『ハリー・ポッターと死の秘宝』のキャラクターたちをモチーフにした全8型展開で、セブルス・スネイプやネビル・ロングボトム、ディメンターなど個性的なデザインが勢ぞろい。ビックプリントで古着風の仕上がりとなり、ファッションとしても楽しめます♪

注目キャラクターを大胆にフィーチャー

スウェットは全8型で、スネイプ・グレイバック・ベラトリックス・ビル・ウィーズリー・ドビー・ヴォルデモート・ディメンター・ネビルの各キャラクターを大きくプリント♡

それぞれの象徴的なシーンやキャラクター性を表現し、古着のようなビックプリントがファッション性を高めています。価格はすべて7,997円（税込）で、ユニセックスに着用可能です。

全国店舗とオンラインで販売開始

FREAK’S STOREコラボスウェットは、2025年12月2日(火)より全国のFREAK’S STORE店舗と公式オンラインストア Daytona Parkにて販売開始。

オンライン購入はこちらから可能です♡希少性の高いデザインは、コアなファンはもちろん、ファッションとしても楽しめる仕上がりです。

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s25)

FREAK’S STOREでハリー・ポッターを楽しむ♡

FREAK’S STOREとハリー・ポッターのコラボスウェットは、セブルス・スネイプやネビルなど全8型で登場♡

各7,997円（税込）で、古着風ビックプリントのファッション性も魅力。全国店舗およびオンラインストア Daytona Parkで購入可能です♪

25周年記念の特別アイテムとして、ファンはもちろん、ライトに楽しみたい方にもぴったりなコレクションです。