「買ったけど飽きた」中古スマスロ実機を自宅用に購入するもホコリまみれに　これを楽しむには才能が必要か

技術の進歩というのは凄いものだ。今はスマホがあれば何でもできる。そんな現代にあって、既に時代遅れになっている娯楽の筆頭がパチンコ・パチスロ。実際にホールに行って現金のみを使って遊技する。こんなアナログの娯楽なので、もはや若者には見向きもされていない。

ただ、そんな娯楽も金が絡むと夢中になれるのが依存症である。僕もその中の1人という自覚はあるが、さりとて今年の僕は本厄。年始に2日で10万負けたせいですっかりやる気を失い、今年はとうとう12月4日時点で5日しかホールに行かなかった。どうせ厄年は勝てないからね。で、来年は後厄。引き続き行き控える予定だ。

しかし、世の中にはお金が絡まずとも遊技機で遊びたいって人がいる。実機を購入し、自宅に設置する人たちはたしかにいるのだ。（文：松本ミゾレ）

4万円で中古のパチスロ台を自宅に迎えたが……

先日、おーぷん2ちゃんねるに「パチンカスワイ、スロットの実機買ったけど飽きた」というスレッドが立っていた。が、このスレ主。二言目には「もうホコリだらけ」と書き込んでいる。

せっかく買った実機も、既に負の遺産と化しているようだ。ちなみに購入したのはスマスロの『ヴァルヴレイヴ』というアニメ版権台。中古価格は4万円だったとか。実機あるあるのメダル管理。また筐体内のホッパーの清掃が不要な今のスマスロなので、自宅で打つにしてもメリットは多いのだろう。昔からメダルレスに改造した実機って個人向けに販売されてたし。

何年ぐらい前かな。パチンコ・パチスロの実機購入なんて無駄ってコラムを書いたことがある。その時結構Twitterで文句言われたんだよね、実機持ちから。また、相互フォロワーにも実機持ってる人がいたので、そのせいでたぶん嫌われたりもした。悪気はないんだけど無鉄砲に放った矢が知り合いを射貫く。僕の悪い癖です。

で、あれから数年。今も実機購入に対する考えは変わらない。まあ本当にその機種が好きで自宅で大事にケアしつつ日々楽しく遊んでいます、という人もいるのだろう。しかし、このスレッドを立てた人物みたく、買ったはいいが……って話はいくつもあるのだ。

大体、金がかかってないパチスロで遊ぶなんて、すっごい苦痛なんだよね。本来は。よほど遊技機に魅了されたガチのマニアじゃないと、なかなか。そういうマニアだって要はノーマル機の出目に魅了される傾向があるんで、必然昨今の射幸性や版権頼りのマシンは買い控えてるんじゃないかな。

実機への相当な愛がないと難しい

件の実機を購入したスレ主。どうやら本当に後悔している様子で「実機ずっと家で打ってるやつは愛が凄いわマジで」と書き込んでもいる。そう、実機ファンってマジで愛が底抜けてんだよね。

たとえば僕は怪獣オタクでガンプラも作るんだけど、購入して飾ってるゴジラとか組み立てて塗装したハンブラビとかが突然なくなっても、すぐには気付かないと思う。あと、別になくなってもそんなに抵抗がなくなった。

なんかこう、「モノはいずれなくなるし…」みたいにすぐ諦めちゃうというか。だけど僕が知ってる実機マニアはそうじゃないもんな。30年ぐらい前の機種を丁寧に管理して、未だに現役で遊べる状態をキープしてんだから恐れ入る。

40歳から終活のために身の回りのグッズを徐々に整理するようになった僕からするとちょっと考えられないというか「明日事故とかで死んだとき、これを遺族に処理させるの？」と思うぐらい重い筐体ではあるが。

まあ、本当に好きならずっと身近に置いておきたいんだろうなぁ。若い頃はなんか僕もそういう性質があって、色々とコレクションしたものを飾ってたし。

その若い頃ならではの情熱を、ずっと持ち続けられる人もしばしばいる。そういう人が実機マニアだと、買ってもらった実機も嬉しいだろうね。なんでも、楽しむには才能がいる。実機に関しては購入して遊んでみるまで、自分に才があるかどうかが分からないのが怖い。