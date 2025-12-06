「卓球・混合団体Ｗ杯」（６日、成都）

すでに最終ステージ進出を決めている日本はステージ２最終戦でフランスに７−８で敗れ、中国戦に続く２連敗で終えた。７日の準決勝はドイツと対戦。決勝は中国−韓国の勝者と対戦する。

第１試合の混合ダブルスでは篠塚大登、伊藤美誠組が第１ゲームを接戦の末に１３−１１で奪うと、第２ゲーム１１−４、第３ゲーム１１−０で圧倒。幸先良く３−０で制した。第２試合の女子シングルスは大藤沙月が登場。第１ゲームは終盤に追いつかれて、１０−１２で落としたが、その後、２ゲームを連取した。

第３試合の男子シングルスは男子のエース、張本智和が登場。パリ五輪銅メダルのＦ・ルブランと激突したが、まさかの０−３完敗。続く第４試合では張本智、篠塚組がルブラン兄弟に０−３で敗れて、崖っぷちに追い込まれた。

最終５試合目の女子ダブルスは伊藤美誠、大藤沙月組は第１ゲームを１１−４で奪取。第２ゲームも１１−４で奪い、同点に追いついた。

しかし、第３ゲームは１−７と劣勢に立たされ、そのまま押し切られた。

混合団体は２８年ロサンゼルス五輪で正式採用となった種目。試合は１番が混合ダブルス、２番が女子シングルス、３番が男子シングルス、４、５番は男女ダブルスの最大５試合を行い、先に合計８ゲームを獲得したチームが勝利となる。各選手は最大２試合に出場が可能。

日本はステージ１を豪州、インド、クロアチアに全勝で突破。ステージ２も香港、ドイツ、スウェーデン、韓国に４連勝したが、この日フランス戦の前に行われた中国戦では５−８で敗れ初黒星を喫していた。