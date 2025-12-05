プエルトリコ代表が予備メンバー35人を提出

来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するプエルトリコ代表の予備メンバー35人に、ノーラン・アレナド内野手（カージナルス）が入っていると、4日（日本時間5日）に現地メディア「Primera Hora」が報じた。前回大会では米国代表として出場していたが、今回は国を変えての出場となりそうだ。

同記事によるとアレナドに加え、本選出場は確定していないもののジョージ・スプリンガー外野手（ブルージェイズ）もリスト入りしているという。

通算353本塁打のアレナドは第4回で優勝を経験。前回第5回大会でも米国代表のサードを務めた。父はキューバ出身で、母はプエルトリコ人のため、プエルトリコでも出場資格がある。2019年開幕前には、ロッキーズと7年2億3400万ドル（約363億円）の契約延長を結んだ。

プエルトリコ代表はフランシスコ・リンドーア内野手（メッツ）が主将を務めることが発表されており、同サイトによるとカルロス・コレア内野手（アストロズ）、ハビアー・バエズ外野手（タイガース）、エリオット・ラモス外野手（ジャイアンツ）ら球界のスターもリスト入りしているという。

プエルトリコは1次ラウンド・プールAで、コロンビア、パナマ、キューバ、カナダと同組。プエルトリコは突破有力とみられている。前回大会では準々決勝でメキシコに敗戦。今大会は悲願の初優勝を目指す。（Full-Count編集部）